Eine Kunstzeitschrift sucht den besonderen Dießener Geist

Die Autorin und Regisseurin Katalin Fischer berichtet in der Kunst- und Kulturzeitschrift Art Aurea – durchaus humorvoll und süffisant - über den Genius Loci in Dießen.

Plus Der Markt Dießen steht seit Generationen im Ruf, ein Künstlerort zu sein. Jetzt beschreibt Katalin Fischer in einer bekannten Kunstzeitschrift, was seinen Genius Loci ausmacht.

Von Uschi Nagl

Für Freude und Aufmerksamkeit, besonders in der örtlichen Kunst- und Kulturszene, sorgt derzeit ein Bericht in Art Aurea, einem renommierten zweisprachigen Journal (deutsch/englisch), das sich mit den Themen Kunst, Kunsthandwerk und Leben beschäftigt. Auf mehr als 20 Seiten berichtet Katalin Fischer, Schauspielerin, Regisseurin und Journalistin aus Dießen, vom Genius Loci, der Künstlerinnen und Künstler anzieht und inspiriert und die Marktgemeinde am Ammersee zu etwas Besonderem macht. Illustriert ist der Beitrag mit Fotografien des Dießener Fotografen Noah Cohen.

Auch Wolfgang Lösche, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) und Leser der Art Aurea, freut sich, dass „Qualität made in Dießen“ für Aufmerksamkeit sorgt: „Wir setzen uns ab von der vielen Konkurrenz, weil die schönen Dinge, die wir hier schaffen, alle von den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort gestaltet, produziert und angeboten werden – von der ersten Idee bis zur Umsetzung“, betont Lösche selbstbewusst mit Blick auf die renommierten und auf die jungen, innovativen Werkstätten und Ateliers in der Marktgemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

