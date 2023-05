Eine Musikschule, drei Bands, ein Konzert – in Dießen wird gefeiert

Seit 40 Jahren gibt es in Dießen eine Musikschule. Zum Jubelfest geben drei Bands ein Konzert in der Freien Kunstanstalt. Das Publikum ist begeistert.

Mit Spannung hatten die Fans – darunter viele Freunde, Eltern und Großeltern der jungen Musikerinnen und Musiker – auf den Beginn des Bandkonzerts zum 40-jährigen Bestehen der Musikschule Dießen, das in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert wird, gewartet. Einen "coolen Rahmen" für diesen besonderen Abend fanden die Bands in den Räumlichkeiten der Freien Kunstanstalt.

Los ging es mit gepflegten Jazzstandards und Jazzvariationen der jüngsten Band, den Thursdays, die ihre Sache großartig machten. Mit Trompete, Eufonium, Horn, Keyboard, Gitarren und Schlagzeug wurden Stücke von Herbie Hancock, Miles Davis oder George Duke gespielt und durch spontane Improvisationen von den jungen Musikern gestaltet. Das Ergebnis war ein gepflegter, anspruchsvoller Sound, der beim Publikum großen Anklang fand.

Eine Mischung aus Pop und Rock, gewürzt mit Jazz und Funk

Die Band Sea Lounge startete mit ihrem ersten Hit "Don't Be Shy". Ein Song, der bereits von Spotify heruntergeladen werden kann. Das Besondere an dieser Formation: Sea Lounge ist keine Cover Band, alle Songs werden von den kreativen Köpfen der Crew, der Sängerin Zoe Urban und Konstantin Lindner (Gitarre) selbst getextet und komponiert – das Ergebnis: eine feine Mischung aus Pop und Rock, gewürzt mit Jazz und Funk-Elementen. Beim dritten Song stieg auch Dennis Streefkerk, Sänger der nachfolgenden Metal Band Beyond Brightness, mit ein. Ein Duett, das beim Publikum für Begeisterung sorgte, der Applaus war riesig.

Beyond Brightness mit Jonas Gutmann (Gesang), Dennis Streefkerk (Gitarre/Gesang), Aljoscha Netschajew (Gitarre), Maximilian Hampel (Keyboard), Simon Beausencourt (Schlagzeug) und Thorsten Bentzko (Bass). Foto: Musikschule Dießen

Zum Endspurt lud Beyond Brightness zu einem furiosen Mix aus Progressive Metal und Hip-Hop ein. Die Band – auf dem Weg in die Profiliga – hatte bereits 2018 ihre erste CD veröffentlicht und erste Konzerterfolge gefeiert. Die Corona-Pause wurde genutzt, um neue Stücke zu komponieren, die beim Konzert in der Freien Kunstanstalt mit viel Körpereinsatz vorgetragen wurden. Ein Sound, der die Halle zum Beben brachte. Zahlreiche Fans waren gekommen, um das zu erleben und vor der Bühne ein wenig Pogo zu tanzen.

Die jüngste Musikschulband, Thursdays, (Isabell/Trompete, Florian/Eufonium, David/Schlagzeug, Thomas/Keyboard, Luis/Gitarre und Kai Fikentscher/Bass) zeigte Mut zur Improvisation. Foto: Musikschule Dießen

Stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler, und auf die Bandbreite von deren Musik, waren auch die Pädagogen und Coaches der Dießener Musikschule, Thorsten Bentzko und Kai Fikentscher. Sie hatten sichtlich Freude dabei Thursdays, Sea Lounge und Beyond Brightness an diesem Abend am Bass zu begleiten – drei Bands, die unterschiedlicher nicht sein könnten, jede mit einem ganz eigenen Zugang zur Musik. (AZ)

Lesen Sie dazu auch