Dießen

vor 17 Min.

Eine "neue Kultur der Achtsamkeit" in der Dießener Pfarrei

Eine neue Kultur der Achtsamkeit soll in die katholische Kirche einziehen, auch in Dießen.

Plus Durch den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ist viel Vertrauen verloren gegangen. Ein neues Schutzkonzept soll den damit verbundenen hohen Austrittszahlen entgegenwirken.

Von Frauke Vangierdegom

"Was passiert ist, ist schrecklich und muss aufgearbeitet werden", sagt der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner gleich zu Beginn einer Pressekonferenz zum Thema "Achtsamkeit in der Kirche". Gemeint sind die stetig steigenden Fallzahlen von sexuellem Kindesmissbrauch (auch in der katholischen Kirche), der Vertrauensverlust und die hohen Austrittszahlen.

Gleichzeitig müsse der Blick in die Zukunft gerichtet und jede Anstrengung unternommen werden, das Vertrauen der Menschen in die katholische Kirche zu gewinnen.

