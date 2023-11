Dießen

Einmal Stuckateur sein – in Dießen wird ein altes Handwerk lebendig

Plus In einem Workshop der Volkshochschule Ammersee West erfahren die Teilnehmenden, was es mit dem Wessobrunner Stuck auf sich hat, und fertigen selbst kleine Stuckarbeiten.

Von Frauke Vangierdegom

Wessobrunn, der kleine Ort nahe Weilheim, kurz hinter der Landkreisgrenze des Landkreises Landsberg hat zwar keine Sehenswürdigkeiten zu bieten und ist doch ein Ort, der Kunsthistoriker – und vermutlich nicht nur die – in großes Staunen versetzt. Wobei, es ist nicht der Ort, es sind die Bauern, die dort im 17. und 18. Jahrhundert mit ihrem Handwerk dafür Sorge trugen, dass Wessobrunn bis heute eine große Bedeutung hat.

Den Begriff "Wessobrunner Stuck" haben vermutlich sehr viele Menschen schon einmal gehört und das, was dahintersteckt, in zahlreichen barocken Kirchen auch bewundert. Aber was bitte haben die Bauern aus Wessobrunn mit den Stuck-Verzierungen in Kirchen wie der Wieskirche, der Wallfahrtskirche in Vilgertshofen oder dem Dießener Marienmünster zu tun? Ingrid Daum, Landeshistorikerin im Landkreis Landsberg, gab jetzt in einem Volkshochschul-Workshop Antworten darauf. Veranstaltet hat den Workshop "Wessobrunner Stuck, anschauen, begreifen, selber machen" die Volkshochschule Ammersee-West.

