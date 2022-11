Einzelhandelsaktion: Endlich leuchtet Dießen wieder

Auftakt am Donnerstagabend für "Dießen leuchtet": Der Gewerbeverband richtet wieder seine Veranstaltung aus.

" Dießen leuchtet" heißt es am Donnerstagabend (24. November) nach zwei Jahren Pause endlich wieder. Der Dießener Gewerbeverband um seine Vorsitzende Uschi Wacke zeigt an diese Abend zusammen mit allen Teilnehmenden, dass in der Marktgemeinde eine gute Geschäftsstruktur vorhanden ist. Auch wenn die Krisen dieser Welt so manche Herausforderung mit sich bringen, strahlen in Dießen die Geschäftsleute, Besucherinnen und Besucher mit den Sternen an der Rathausfassade und den vielen Illuminationen in und vor den Geschäften um die Wette.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Aktion "Dießen leuchtet" wieder statt. Foto: Thorsten Jordan

Einen ausführlichen Bericht zum leuchtenden Abend in Dießen lesen Sie in der kommenden Ausgabe des Ammersee Kuriers. (AK)

