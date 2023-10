Dießen

Elfriede Hart muss ihr Zuhause in Dießen räumen - nach 60 Jahren

Die Uhr tickt: Ende des Jahres muss die einstige Tankstelle Hart in Dießen dem Erdboden gleich gemacht sein. Elfriede Hart verliert damit nach 60 Jahren ihr Zuhause.

Ende des Jahres müsste das Areal der ehemaligen Tankstelle Hart am nördlichen Ende Dießens leer sein, sprich: Tankstelle, Wohn- und Werkstattgebäude abgerissen und Elfriede Hart, die dort seit 60 Jahren wohnt, ausgezogen sein. Das zumindest regelt ein vor 60 Jahren geschlossener Pachtvertrag, der jetzt ausläuft. Ob dem dann auch wirklich so ist, steht derzeit noch in den Sternen.

"Wir suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause für unsere Mutter", sagt Christine Hart im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber für eine 86 Jahre alte Frau eine Wohnung zu finden, ist schier unmöglich." Kein Vermieter wolle einen Mietvertrag mit einer hochbetagten Mieterin schließen. Jetzt versucht die Familie im Färbergassl in Dießen eine neue Bleibe für Elfriede Hart zu finden. "Das ist aber auch nicht so ohne Weiteres möglich, da muss ja auch erst einmal eine Wohnung frei werden", sagt die Schwiegertochter, die sich Sorgen um die Zukunft von Elfriede Hart macht.

