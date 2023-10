Elfriede Hart muss nach 60 Jahren ihr Zuhause in Dießen räumen

Die Uhr tickt: Ende des Jahres muss die einstige Tankstelle Hart in Dießen dem Erdboden gleich gemacht sein. Elfriede Hart verliert damit nach 60 Jahren ihr Zuhause.

Ende des Jahres müsste das Areal der ehemaligen Tankstelle Hart am nördlichen Ende Dießens leer sein, sprich: Tankstelle, Wohn- und Werkstattgebäude abgerissen und Elfriede Hart, die dort seit 60 Jahren wohnt, ausgezogen sein. Das zumindest regelt ein vor 60 Jahren geschlossener Pachtvertrag, der jetzt ausläuft. Ob dem dann auch wirklich so ist, steht derzeit noch in den Sternen.

"Wir suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause für unsere Mutter", sagt Christine Hart im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber für eine 86 Jahre alte Frau eine Wohnung zu finden, ist schier unmöglich." Kein Vermieter wolle einen Mietvertrag mit einer hochbetagten Mieterin schließen. Jetzt versucht die Familie im Färbergassl in Dießen eine neue Bleibe für Elfriede Hart zu finden. "Das ist aber auch nicht so ohne Weiteres möglich, da muss ja auch erst einmal eine Wohnung frei werden", sagt die Schwiegertochter, die sich Sorgen um die Zukunft von Elfriede Hart macht.

Familie Hart macht sich Sorgen um die 86 Jahre alte Mutter

"Anfangs dachte meine Schwiegermutter wohl noch, dass sich das alles zu ihren Gunsten regelt. Jetzt weiß sie, dass sie ihr Zuhause verlieren wird." Das mache ihr natürlich Angst und bereite allen große Sorgen. Vor allem, weil die schon lange andauernde Suche nach einer neuen Wohnung einfach keinen Erfolg bringe. "Wir haben auch nicht den Platz um unsere Mutter zu uns zu holen", bedauert Elfriede Hart.

Die Werkstatt ist längst leer, die Tankstelle seit Jahren nicht mehr in Betrieb, aber an Abriss-Arbeiten ist einfach nicht zu denken, solange Elfriede Hart noch in ihrer unmittelbar angrenzenden Wohnung lebt. "Wir werden uns im schlimmsten Fall mit einer Räumungsklage auseinandersetzen müssen", befürchtet Christine Hart und fügt an: "Was sollen wir denn machen, wir haben ja keine andere Wahl." Aber Familie Hart will die Hoffnung nicht aufgeben, doch noch schnell ein neues Zuhause für die 86-Jährige zu finden, in dem sie ihren Lebensabend verbringen kann.

