Erdgas in Reichling: Firma bittet den Markt Dießen um Notfallhilfe

Ein Hilfeersuchen der Erdgasfirma Genexco hat den Dießener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Das Unternehmen, das in Reichling nach dem fossilen Energieträger bohren will und dabei auf weitverbreiteten Widerstand in der Bevölkerung stößt, muss für sein Vorhaben auch ein Trinkwassernotfallkonzept vorlegen. Das berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Dieses Konzept soll sicherstellen, dass auch im Fall, dass durch eine Erdgasbohrung das Reichlinger Trinkwasser verunreinigt wird, die Menschen dort nicht auf dem Trockenen sitzen.

