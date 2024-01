So läuft die Vermisstensuche nach dem Senior aus Eresing

Plus Seit Sonntag wird ein älterer Mann aus Eresing vermisst. Bis jetzt ist sein Schicksal unklar. Seine Spuren verlieren sich im Wald bei Dießen. So ist die Lage.

Das Schicksal eines seit Sonntagnachmittag vermissten 87-jährigen Eresingers ist weiterhin ungewiss. Trotz einer intensiven Suche durch Polizei und Rettungskräfte ist es bis Mittwoch nicht gelungen, den Mann zu finden. Seine Spuren verlieren sich im Staatsforst Bayerdießen zwischen Dießen, Wessobrunn, Rott und Dettenschwang. Der Dießener Polizeichef Alfred Ziegler berichtet vom Stand der Dinge.

"Es hat sich viel getan, aber wir haben ihn nicht gefunden", sagte der Leiter der Dießener Polizei, Alfred Ziegler, am Mittwochmittag und verwies auf eine bislang zweitägige intensive Suche mit Hubschrauber, Suchhunden und einer zwischenzeitlich angeforderten Hundertschaft der Polizei.