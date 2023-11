Dießen

vor 34 Min.

Erfolg und Rampenlicht schützen nicht vor Depressionen

Plus Die Journalistin und ZDF-Moderatorin Katty Saliè liest in Dießen aus ihrem Buch "Das andere Gesicht – Depression im Rampenlicht".

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Die ZDF-Moderatorin Katty Salié („Aspekte“) weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn das Leben plötzlich schwer wird. In ihrem neuen Buch „Das andere Gesicht – Depression im Rampenlicht“, beschreibt sie, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr funktioniert. Nun stellte die Journalistin und Autorin ihr Buch, das mit bewegenden Interviews prominenter Leidensgenossinnen und Leidensgenossen durchwoben ist, auf Einladung der Psychosomatischen Klinik Dießen im Traidtcasten vor.

„Schön, dass sie so zahlreich gekommen sind. Uns verbindet heute Abend das Interesse für Depression. Klingt nicht so schön, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dafür interessieren“, betonte Professor Bert te Wildt, Leiter der Psychosomatischen Klinik Dießen, zur Begrüßung. Er freue sich sehr, dass die Autorin ihr Buch hier vorstelle. Er selbst habe mal als Gast im Kulturmagazin „Aspekte“ auftreten dürfen, was „sehr aufregend“ gewesen sei. Sie wiederum, so Salié, hätte ihre Therapie sehr gerne in Dießen absolviert. Doch zeitgleich mit ihrer Erkrankung kam 2020 der Lockdown und die Psychosomatische Klinik Dießen wurde zum Covid-19-Krankenhaus umfunktioniert. Mithilfe einer Freundin habe sie zum Glück eine gute Alternative gefunden, betonte die Autorin, wo sie während eines neunwöchigen Aufenthalts behandelt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen