Gebäude muss abgerissen werden: Erinnerungen an die Tankstelle Hart

2011 zeigt der Uttinger Künstler Harry Sternberg mit drei weiteren Fotografinnen und Fotografen in Dießen eine Ausstellung. Jetzt sind Teile davon aktueller denn je.

Vor zwölf Jahren hat Harry Sternberg eine Dokumentation mit Fotos und Texten über die Dießener Tankstelle der Familie Hart an der Lachener Straße erstellt. "Mit Wehmut blicke ich darauf zurück", schreibt Sternberg unserer Redaktion, kurz nachdem er aus dem Ammersee Kurier erfahren hat, dass die vor 60 Jahren gebaute Tankstelle samt Werkstatt abgerissen werden muss.

Und das hat Harry Sternberg damals aufgeschrieben: