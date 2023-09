Es ist wieder Marktsonntag in Dießen

Zum 22. Mal veranstaltet der Dießener Gewerbeverband einen Marktsonntag. 38 Stände und viele offene Geschäfte laden zum Verweilen und Einkaufen.

Zum 22. Mal lädt der Gewerbeverband Dießen zum Marktsonntag. „Wir freuen uns über eine große Zahl unterschiedlicher Teilnehmer“, blickt der neue Vorsitzende des Gewerbeverbands, Michael Franke, auf das bevorstehende Wochenende.

In der Mühlstraße werden 38 Stände „alles bieten, was das Herz begehrt“, ist er im Vorfeld überzeugt. Frisches Obst, Feinkost, österreichische und italienische Spezialitäten, heimische Fleisch- und Käseprodukte, Süßwaren und vieles mehr werden die Fieranten am kommenden Sonntag präsentieren. Am Start ist zudem Heidi's Catering aus Dießen, der Jackelhof in Rieden, die Ziegenbande aus Utting oder auch Stephan Fenebergs Grillspezialitäten aus Dießen.

Bürgermeisterin Sandra Perzul eröffnet den Marktsonntag

Am Sonntag, 17. September werden sich ab 12 Uhr laut Michael Franke auch folgende Ladengeschäfte in der Mühl-, Johannis-, Prinz-Ludwig- und Herrenstraße auf neugierige Besucherinnen und Besucher freuen: Adebar am Ammersee, Ammersee Küchenstudio, Ammerseeliebe, Colibri Buch, Kultur & Co, Feine Fummel, Hoiss Schuhe, Josef Hudler Antiquitäten, Klamotte Lieblingsladen, LA 13 Mode Wohnen Schenken, Modehaus Huber, Prinz-Ludwig No 6, Weibsbilder Ammersee und die Wilhelm-Schweizer-Zinnmanufaktur sowie das Kistentoyferl.

Der Markt wird, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Dießen, um 11 Uhr durch die Bürgermeisterin Sandra Perzul und Michael Franke auf dem Untermüllerplatz eröffnet. Treffpunkt für einen kurzen Festzug ist um 10.30 Uhr am Maibaum.

Nach dem laut Michael Franke „großen Erfolg beim Frühlingsmarkt“ wird es auch am Marktsonntag wieder eine „Schnitzeljagd“ für Kinder geben. Diesmal können in den geöffneten Geschäften Teile für einen Holztraktor gesammelt werden. Jeder zusammengebastelte Traktor nimmt an einer Verlosung teil, bei der Wertgutscheine von Dießener Geschäften in einer Gesamthöhe von 500 Euro zu gewinnen sind.

Rahmenprogramm beim Marktsonntag in Dießen mit Gewinnspiel und vielen Attraktionen

Attraktionen rund um den Dießener Marktsonntag sind: Flüge mit dem AirEmotion, Waterballs, Bungee Trampoline, ein Reaktionstest oder eine Partie Schach mit dem Denkerhaus Dießen. Die Abteilung Turnen des MTV Dießen, der Ammersee Sportverein und Krav Maga Defcon demonstrieren sportliches Können. Und auch der Trachtenverein Dießen wird sich präsentieren. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Oldie Blues Connection.

„Ohne die Unterstützung von Sponsoren wäre der Marktsonntag in dieser Form nicht möglich“, so Franke und nennt die Sparkasse Landsberg-Dießen, die VR-Bank Landsberg-Ammersee sowie die Firma Vallox aus Dießen. (AZ)