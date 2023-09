Fahrfehler führt am Marktplatz Dießen zu Unfall mit hohem Sachschaden

Im fünfstelligen Bereich bewegt sich der Sachschaden, den ein Mann aus Ludenhausen verursacht. Aufgrund eines Fahrfehlers kommt es in Dießen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Am Mittwochmittag (13. September) befuhr ein 79-jähriger Ludenhausener mit seinem Pkw die Johannisstraße im Dießen in nördlicher Richtung. An der Kreuzung zum Marktplatz gelang es ihm laut Polizeibericht aufgrund eines Fahrfehlers nicht, rechtzeitig zu bremsen und er fuhr auf zwei vor ihm an der roten Ampel wartende Pkw auf.

Zwei Autos sind nicht mehr fahrbereit

An allen beteiligen Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zwei der beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch