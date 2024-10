Familientreffen in der Dießener Musikschule

Im August musste die Musikschule Dießen von Jaqueline Rose-Marie Armande Von der Mühll (1935- 2024) Abschied nehmen. Die Musikpädagogin hatte die musikalische Bildungseinrichtung 1983 gemeinsam mit ihrem Mann Gerd Kelbling (1915-2005) ins Leben gerufen. In diesen Tagen bekam die Musikschule Besuch von den Angehörigen der Verstorbenen. Sie überbrachten eine großzügige Spende, die auf Wunsch Von der Mühlls anstelle von Blumen bei der Trauerfeier in der Schweiz gesammelt und nun im Rahmen eines kleinen Empfangs übergeben wurde, wie die Musikschule berichtet.

„Wenn wir Jaqueline und ihren Mann Gerd nicht gehabt hätten, gäbe es wahrscheinlich keine Musikschule in Dießen“, betonte Hanni Baur, Vorsitzende der Dießener Musikschule. „Die beiden haben, zusammen mit einigen engagierten Unterstützern, die Sache in die Hand genommen, damit Kinder und Erwachsene die Möglichkeit haben, hier in Dießen Musikunterricht zu nehmen.“ Baur, die 1985 als Sekretärin zur Musikschule kam, ließ die Gründungsgeschichte nochmals Revue passieren: „Das Feuerwehrhaus haben wir 1985 in Eigenleistung hergerichtet und so ist es bis heute geblieben.“

Seit den 1990er-Jahren unterstützt auch der Markt Dießen die Musikschule maßgeblich

Während der Amtszeit von Bürgermeister Herbert Kirsch übernahm die Gemeinde die Sachaufwandsträgerschaft, „für den Verein wäre das nicht tragbar gewesen“, betonte Baur. Und in den 90er-Jahren, als die Gemeinde ohne Blasorchester dastand, habe Gerd Kelbling bei Bürgermeister Kirsch nachdrücklich um den Kauf von Leihinstrumenten geworben – der Grundstock für eine neue Jugendblaskapelle. Diese sei Teil des Musikvereins geworden, dessen Vorsitzender heute Andreas Kölbl ist, der sich auch im Vorstand der Musikschule und als Gemeinderat engagiert. „Auf diese Verknüpfung können wir uns 100-prozentig verlassen“, betonte Baur.

Auch einige Musiklehrer, die zwischen 1983 und 1994 von Jaqueline Von der Mühll eingestellt wurden, nahmen am Empfang teil. Darunter waren Bernhard Porsche, Barbara Mann und Barbara Schmelzer. Und im Jubiläumsjahr 2023 seien mehrere Mitglieder des Musikschulvereins gewürdigt worden, „die schon seit 40 Jahren dabei sind“, freute sich Baur mit Blick auf die Beständigkeit. Sie sprach außerdem von der Vernetzung der Musikschule mit Kindergärten, Schulen und auch mit dem AWO-Seniorenwohnpark, wo eine Musikpädagogin wöchentlich eine Singstunde für die Bewohnerinnen und Bewohner anbietet.

Mit der Spende kauft die Musikschule eine Harfe

Auch die Angehörigen von Jaqueline Von der Mühll meldeten sich zu Wort: Die Musikschule Dießen habe das Ehepaar Von der Mühll/Kelbling zusammengeschweißt, betonte Von der Mühlls Tochter Karin Steinemann. Nun danke sie allen, die dieses Erbe bis heute weitergeführt und auf eine solide Basis gestellt haben. Auch Sohn Florian Von der Mühll, der als Kind und Jugendlicher bei seiner Mutter am Ammersee lebte, erinnerte sich an diese Zeit: Für ihn sei das Engagement seiner Mutter für die Musikschule nicht immer nur positiv gewesen. „Das war Zeit, die mir als Kind manchmal abgegangen ist“, sagte er. Doch heute sei er stolz auf das Engagement seiner Mutter und seines Stiefvaters. „Es ist etwas von ihnen geblieben. Und wenn mich heute in der Schweiz jemand fragt, was ich in Deutschland gemacht habe, kann ich sagen, meine Mutter und mein Stiefvater, die haben da etwas aufgebaut, das gibt es heute noch, und das macht Sinn und es ist etwas Schönes.“

Die 1000-Euro-Spende aus der Schweiz, sowie auch drei weitere Spenden, die aus Dießen anlässlich des Vermächtnisses von Musikschulgründerin Jaqueline Von der Mühll auf dem Konto der Musikschule eingegangen sind, werden, wie Hanni Baur betonte, in den Kauf einer Harfe investiert. „Der Unterricht bei unserem neuen jungen Harfenlehrer Felix Hahn kommt gut an.“ (AZ)