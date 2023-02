Fasching in Dießen: Die Kinder holen sich die Bonbonvorräte

Der Dießener Kinderfasching ist wieder da. Am Lumpigen Donnerstag belagern die Grundschüler das Rathaus.

Beste Voraussetzungen haben am Lumpigen Donnerstag in Dießen geherrscht, um den Kinderfasching der Carl-Orff-Grundschule wieder aufleben zu lassen. Bei Sonnenschein zog die bunte, kostümierte Schar von Mädchen und Buben von der Schule herab, um am Marktplatz bei einer Rathausbelagerung die Herausgabe der gemeindlichen Süßwarenvorräte zu erreichen.

Diese waren offenbar nicht ohne Grund weit über den Bedarf der Verwaltung hinaus aufgestockt worden. Rund ein Zentner davon lagerte bis kurz vor Mittag noch im Rathaus, doch dieser schmolz in wenigen Minuten völlig zusammen und fand sich in Cowboy- und Hexenhüten oder in mitgebrachten Stoffbeuteln der Kinder wieder.

Im Rathaus platzt am Lumpigen Donnerstag eine Bombe

Drei Strophen "Kikeriki" wurden traditionell vor dem Rathaus gesungen, dann begann der Bonbon- und Gummibärchenregen aus den Rathausfenstern. Bürgermeisterin Sandra Perzul war gerade noch pünktlich in ihr Hexenkostüm geschlüpft, nachdem in ihrem Büro noch eine Besprechung stattgefunden hatte. Dabei platzte auch eine Bombe, genauer gesagt eine Faschingsbombe, die für aufgekratztes Kreischen in den Amtsstuben sorgte.

Im Hexenkostüm ließ Bürgermeisterin Sandra Perzul mit etlichen weiteren Rathaus-Beschäftigten allerlei Süßwaren auf die Kinder der Carl-Orff-Schule herabregnen. Foto: Gerald Modlinger

Kurz vor halb zwölf Uhr waren die Bonbonvorräte im Rathaus erschöpft und der bunte Zug setzte sich wieder in Richtung Schule in Bewegung. Die Faschingsspuren auf der Straße ließ der Bauhof danach mit seiner Kehrmaschine schnell wieder verschwinden.

Ansonsten läuft der Fasching in Dießen auf Sparflamme

Der Dießener Fasching läuft in diesem Jahr auf Sparflamme. Weil die Mehrzweckhalle für größere Veranstaltungen nicht genutzt werden darf, gibt es keinen Rosenmontagsball. Der "Unterbräu", der in früheren Jahren am Faschingsdienstag Anlaufstelle für die Faschigsfreunde war, ist wegen Umbauarbeiten geschlossen.

