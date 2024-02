Dießen

vor 18 Min.

Fast alles analog: Ein Dießener und seine Liebe zur Fotografie

Plus Schallplatten und analoge Fotografie sind die Steckenpferde von Udo Reinhardt aus Dießen. Sein Wissen rund ums Fotografieren gibt er in Vhs-Kursen weiter.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Sechs Jahre lebt Udo Reinhardt in Dießen, seine Leidenschaft für die Fotografie hat der 55-Jährige aus Nürnberg aber schon viel früher entdeckt. Und die möchte Reinhardt, der sein Hobby mittlerweile zum Nebenberuf gemacht hat, möglichst vielen anderen Menschen näher bringen. Wo ginge das besser, als in Volkshochschul-Kursen. Die bietet Reinhard seit diesem Semester an der Volkshochschule (Vhs) Ammersee-West an.

Kunst und Musik, beidem gehört das Herz von Udo Reinhardt seit Kindertagen. Die Liebe zu beidem hat er sich bis heute bewahrt. "Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich als Kind Elvis Presley nicht nur gehört, sondern auch gemalt habe", erinnert sich der gelernte Fotograf. Schon immer habe Musik und Fotografie sein Leben bestimmt, sagt Reinhardt im Gespräch mit unserer Redaktion. Nicht nur seine Plattensammlung mit rund 500 bis 600 Exemplaren zeugt auch heute davon. Wie stark sein Leben insbesondere von der Fotografie geprägt ist, zeigt, dass es ihm ein großes Anliegen ist, andere Menschen für die unzähligen Möglichkeiten zu begeistern, die Fotografie mit sich bringe.

