Dießen

vor 49 Min.

Feldwege sorgen in Dießen für Zündstoff

Wie viel Geld muss die Marktgemeinde Dießen in die Hand nehmen, um die Feldwege auf Gemeindeflur instand zu setzen? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Dießener Gemeinderat.

Plus Wer bezahlt wie viel für die Feldwege? Freie Wähler, CSU und Ausschussgemeinschaft setzen in Dießen einen höheren Gemeindeanteil durch.

Von Gerald Modlinger

Dass manchmal vergleichsweise kleine Geldbeträge große Diskussionen in einem Gemeinderat auslösen können, war einmal mehr in der jüngsten Sitzung in Dießen zu beobachten. Es ging erneut um die Frage, wie viel Geld die Marktgemeinde für den Unterhalt der Feldwege aufwenden soll – dabei steht im Jahr ein fünfstelliger Euro-Betrag im Raum. Zum Vergleich: Der Entwurf für den gesamten Haushalt 2022 weist ein Volumen von mehr als 35 Millionen Euro aus.

