Felix Pitscheneder gibt im Blauen Haus in Dießen sein Ausstellungsdebüt

Der künstlerische Quereinsteiger Felix Pitscheneder lädt zur Ausstellung "Portraits from the Subconscious" ins Blaue Haus. Die Werkschau wird begleitet von einer Live-Tättowier-Session.

In seiner Debüt-Ausstellung "Portraits from the Subconscious" erforscht der Künstler Felix Pitscheneder die spielerischen Seiten des Ungeplanten und stellt kritische Fragen zur gedankenlosen Vereinfachung. Mit comichaften Ölpastellen und großformatigen Typografie-Leinwänden stehen sich nicht nur zwei emotionale, sondern auch ästhetische Welten gegenüber. Vereint werden sie durch den Verzicht auf Farbe. Der Gedanke an den schwarz-weißen Diskurs der Corona-Zeit drängt sich förmlich auf, denn die Werke entstanden allesamt in den letzten drei Jahren.

Nebenan zeigt eine Werkschau Pitscheneders gesammelte Arbeiten aus zehn Jahren. Wer Kunst ohne Farbe undenkbar findet, wird hier glücklich. Es hängen vorrangig große, abstrakte Leinwände, denen die körperliche Arbeit im Entstehungsprozess förmlich entspringt. Man denkt bei den Arbeiten Felix Pitscheneders nicht ohne Zufall an die Neuen Wilden. Einer ihrer prominentesten Vertreter, Bernd Zimmer, war jahrelang sein Auftraggeber: Pitscheneder begleitete die Entstehung der "Stoa 169" als Filmschaffender und führte intime Gespräche mit vielen der dort verewigten Künstlerinnen und Künstler. Seine Kunst setzt sich dennoch klar von der Vorgängergeneration ab.

Die Werkstatt in einer Scheune, das Film- und Fotostudio obendrüber

Man merkt: Hier ist ein 37-jähriger Quereinsteiger am Werk, dessen Einflüsse nicht im Dunstkreis der Münchner Kunstakademie liegen, sondern in Subkulturen wie Skate- und Snowboarding, Hip-Hop, Graffiti. Tatsächlich arbeitet Pitscheneder in der Werkstatt eines alten Bauernhauses im beschaulichen Rott am Lech, in der Scheune direkt nebenan steht eine Skaterampe, die Treppe hinauf gibt es ein Film-, Foto- und Tonstudio.

Diese kreative Tausendsassa-Biografie, fast schon ein Klischee für seine Generation, durchdringt Pitscheneders Arbeiten. Man hat das Gefühl, der Entstehung einer künstlerischen Identität beizuwohnen. In diesem Spannungsverhältnis der Fortentwicklung, der ständigen Neuerfindung, steht sein noch junges Werk. Wie sollte es dann auch anders sein, dass auf seiner Vernissage kein Konzertflügel und Dresscode den Ton angeben werden?

Stattdessen erwarten die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung am Samstag, 8. April, ab 17 Uhr im Blauen Haus in Dießen eine Live-Tättowier-Session mit Motiven aus der Ausstellung, ein Live-Gig des avantgardistischen Gruberich-Trios und DJ-Sets zu späterer Stunde. Die Ausstellung ist anschließend geöffnet bis Freitag, 14. April. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es unter PFTS — Felix Pitscheneder (felix-pitscheneder.com). (AZ)

Lesen Sie dazu auch