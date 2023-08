Dießen

vor 38 Min.

Ferienzeit ist Lesezeit: Buchtipps aus der Dießener Buchhandlung Colibri

Ferienzeit ist Lesezeit. Der Ammersee Kurier hat sich in der Dießener Buchhandlung Colibri nach Lesetipps umgeschaut.

Plus Wann, wenn nicht jetzt, lohnt es sich, sich ein Buch zu schnappen und in andere Welten einzutauchen? Der Ammersee Kurier hat ein paar Buchtipps zusammengestellt.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Ein kurzer Besuch in der Dießener Buchhandlung Colibri – und schon ist die Liste der Bücher, die in den Sommerferien von der ganzen Familie gelesen werden dürfen, vollzählig. Ulrike Kreutzer und Anton Gruber haben vor gut vier Jahren die Buchhandlung Colibri, gleich gegenüber vom Dießener Bahnhof eröffnet und haben ein paar Bücher für große und kleine Leseratten herausgesucht, die in ihren Augen besonders lesenswert sind.

"Fünf Sommer mit Dir" von Carley Fortune, steht auf der Leseliste von Ulrike Kreutzer ziemlich weit oben. "Eine leichte Sommerlektüre mit viel Schmacht und Schmalz, aber auch mit viel Witz erzählt", beurteilt sie das Buch und sagt über den Inhalt nur so viel: "Eine junge Frau kommt an den See zurück, der Schauplatz der großen Liebe aber auch der größten Tragödie ihres Lebens war."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen