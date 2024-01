Dießen

Festlicher Jahreswechsel mit Trompete und Orgel im Marienmünster in Dießen

Plus Mit Werken mit besonderem Bezug zum Jahreswechsel sorgen Trompeter Josef Kronwitter und Münsterorganist Stephan Ronkov für einen glanzvollen Übergang in das Jahr 2024.

Auf den fast ausgestorbenen Straßen rund um Dießen ergab sich am Silvesterabend ein seltsames Bild: Gegen 21 Uhr gab es kleine Fahrzeugkolonnen in den Ort hinein, gegen 22.30 Uhr ebensolche Kolonnen hinaus. Fast durchwegs war das Marienmünster Ziel der Attraktion, denn dort fand das traditionelle Silvesterkonzert statt, das rund 140 Besucher anzog – und das am Neujahrsnachmittag ein zweites Mal stattfand.

Koordiniert vom Verein der Dießener Münsterkonzerte fanden sich auf der Empore Münsterorganist Stephan Ronkov und Trompeter Josef Kronwitter zusammen, um – vorwiegend in Duettform – Werke mit besonderen Bezügen zum Jahreswechsel zu interpretieren.

