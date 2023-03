Dießen

13:31 Uhr

Feuerwehr Dießen rückt mit Drehleiter in die Mühlstraße aus

Zu einem Drehleiter-Einsatz wurde die Feuerwehr Dießen am Donnerstagvormittag gerufen.

Feuerwehr und Rettungsdienst locken am Donnerstagvormittag einige Schaulustige in die Mühlstraße in Dießen. Bei dem Einsatz kommt auch die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

