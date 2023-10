Firmenforum an der COS in Dießen ermöglicht Einblicke in die Berufswelt

Was steckt hinter welchem Berufsbild? Antworten auf diese Frage erhalten Schülerinnen und Schüler beim ersten Firmenforum an der Carl-Orff-Schule in Dießen.

Die Carl-Orff-Schule in Dießen (COS) öffnete ihre Tore für das erste Firmenforum, das Schülerinnen und Schülerin eine einzigartige Chance bot, einen praxisnahen und direkten Einblick in verschiedene Berufsfelder zu erhalten.

Schulleiter Michael Kramer unterstrich in seiner Begrüßungsrede die Bedeutung einer vielfältigen Berufsvorbereitung, die eine Brücke zwischen theoretischem Unterricht und beruflicher Praxis schlägt. Er betonte, dass eine berufliche Ausbildung nicht nur zur persönlichen Entwicklung beiträgt, sondern auch neue Türen im Leben öffnet. Außerdem begrüßte er die Bürgermeisterin der Marktgemeinde Dießen, Sandra Perzul und die Schulrätin Carmen Audilet vom staatlichen Schulamt Landsberg.

Kontakte für Praktika und Ausbildungsstellen knüpfen

Das Organisationsteam, bestehend aus den engagierten Lehrkräften –Studienrätin Alexandra Schmitt und Simon Hacken – konnte eine beeindruckende Vielfalt von Unternehmen aus der Region gewinnen. Von traditionellen Handwerksbetrieben wie der Zimmerei Höfle bis hin zu Metall verarbeitenden Unternehmen, Medienfirmen und sozialen Berufen waren verschiedenste Branchen vertreten. Mithilfe einer eigens entwickelten App (RECREWT) konnten die Schüler nach einem Eignungstest gezielt die für sie interessanten Betriebe besuchen und wertvolle Kontakte für Praktika und Ausbildungsstellen knüpfen.

Persönliche Gespräche ohne Zeitdruck führen

Eine Ausbilderin der Firma Rational drückte ihre Begeisterung so aus: "Diese Veranstaltung ist eine Superchance für die Schüler, die ich mir in meiner eigenen Schulzeit auch gewünscht hätte." Diese Worte spiegeln den Wert dieser Initiative für die Schüler wider. Auch die Schüler zeigten sich begeistert von der Veranstaltung, da sie die Möglichkeit hatten, schnell und unkompliziert mit den Betrieben in Kontakt zu treten und persönliche Gespräche ohne Zeitdruck zu führen. Die beteiligten Unternehmen waren am Ende des Tages ebenso sehr zufrieden und lobten die sorgfältige Vorbereitung der Schüler sowie deren höfliches Auftreten.

Besonders erfreulich sei die wertschätzende Haltung der Betriebe für die perfekte Organisation der Veranstaltung gewesen, "was die COS als Schule zurecht stolz macht", so Kramer. Ein Dank gebühre allen teilnehmenden Unternehmen, die das erste Firmenforum an der Carl-Orff-Schule mit kreativen Ideen und großem Engagement unterstützten und zu einem Erfolg machten. (AZ)