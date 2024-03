Dießen

vor 17 Min.

Flauschige Blasen der Poesie beim Konzert im "CoLibri" in Dießen

Evi Keglmeier und Matze Brustmann gaben in der Buchhandlung "CoLibri" in Dießen ein Konzert.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Matze Brustmann und Evi Keglmeier spielen im "CoLibri" in Dießen. Da wird in der Buchhandlung am Bahnhof der Platz knapp.

Anton Gruber freut sich zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend: „So voll war unser Geschäft schon seit 2019 nicht mehr.“ Und tatsächlich ist der kleine Dießener Buchladen „CoLibri“, gegenüber dem Bahnhof gelegen, bis auf den letzten Stuhl gefüllt. „Das sind immerhin rund 50 Besucher“, schwärmt Ulrike Kreutzer nach Ende der 90-minütigen Veranstaltung gegen 20.30 Uhr. Sie betreibt mit Gruber den Laden. Die Bühne ist beinahe zu eng für die Künstler Matze Brustmann und Evi Keglmaier – vor allem wegen des umfangreichen und teilweise exotischen Instrumentariums, das mitgebracht worden war. Auf Brustmanns Kontor schlagen sich drei Akustik-Gitarren nieder, Keglmaier benötigt eine Bratsche, ein Akkordeon sowie eine indische Shruti-Box, die aussieht wie ein großes Holz-Buch, auf dem durch rhythmisches Blasen Töne erzeugt werden, deren Klang an eine Quetschn erinnern. Beide singen. Brustmann/Keglmeier ist ein ist ein Duo, das in der Corona-Zeit entstanden ist „Brustmann/Kegelmaier ist aus Langeweile während der Corona-Zeit entstanden, erinnern sich die beiden Protagonisten. Hauptsächlich verbringt er seine Zeit mit der Indiepop-Band "Balloon Pilot", sie mit einem Solo-Projekt sowie als Teil der "Hochzeitskapelle" sowie der Gruppe beim „Singspiel am Nockherberg“. Der Start des Auftritts um 19 Uhr klingt herrlich zerquetscht, kann sich nicht recht entscheiden zwischen Melodie und A-Tonalität. Die beiden Stimmen geben sich eher verhuscht, hauchen sich zärtlich entgegen. Und sind gerade wegen ihrer lyrischen Introvertiertheit perfekte Antipoden zueinander. Sehnsüchtiges Moll bestimmt das meist englischsprachige, gelegentlich bayerische Geschehen. Es geht wie das aktuelle Wetter ums Festkleben am eisigen Winter plus den Aufbruch in einen vitalen Frühling. Musik mit sehr viel Nachdenklichkeit und Sehnsucht Neben sehr viel Nachdenklichkeit und Sehnsucht in den Stücken ist auch mal ein wehmütiger Walzer im Repertoire. Zu häufig Selbstkomponiertem gesellt sich schon mal ein Cover etwa von Elliott Smith oder Tom Waits dazu. Dem Reißzwecken-Gurgler nähert sich „der Mann mit der Mädchen-Stimme“, wie Brustmann in den Medien schon mal genannt wurde, mithilfe des Akkordeons seiner Partnerin an. Lesen Sie dazu auch Dießen Plus Eine Kunstzeitschrift sucht den besonderen Dießener Geist

Ammersee Dießen: In der Buchhandlung Colibri trifft Poetry auf Musik Nach einer guten Stunde Spielzeit ist Schluss. Aber eben auch nicht. Denn das verzückte Publikum lässt das sympathische Duo einfach nicht von der Bühne. Endgültiger Rausschmeißer ist die liebevolle Hommage, die Matze Brustmann für sein heute fünfjährige Tochter Selma komponiert hat. Und auch ein letztes Tom Waits-Cover darf nicht fehlen. Viel wurde gesungen an diesem Abend von knuffigen „Bubbles“. Und auf genau solch flauschigen Blasen entschwindet das Publikum versonnen lächelnd in ein hoffentlich poetisches Zuhause.

Themen folgen