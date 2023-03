Frauen, Leben, Freiheit - eine Iranerin spricht am Weltfrauentag in Dießen

Mina Ahadi ist Iranerin und hat das barbarische Mullah-Regime in ihrer Heimat selbst erlebt. In Dießen berichtet sie am Weltfrauentag über ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen.

Die „Mittwochsdisko“ hatte am Abend des Weltfrauentags unter dem Slogan der iranischen Frauenbewegung „Frauen, Leben, Freiheit“ zu einem Vortrag der deutsch-iranischen Frauenrechtlerin Mina Ahadi in die Freie Kunstanstalt eingeladen und rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte die Referentin nicht persönlich anwesend sein, begeisterte aber in der Videokonferenz, in deren Verlauf sie ihren politischen Werdegang skizzierte und über die Situation im Iran berichtete.

Moderiert wurde der Abend von der Feministin und Frauenärztin Liane Bissinger. „Frauen haben sich immer zur Wehr gesetzt. Sie gehen auf die Straße, gründen Initiativen und lassen Massenbewegungen daraus werden“, betonte Bissinger. Beispiele dafür gäbe es viele: In Polen werde um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekämpft, in Mexiko, Chile oder Kolumbien gehe es um Femizide. Laut Statistik würden allein in Mexiko jeden Tag mindestens zehn Frauen ermordet.

Frauen machen 51 Prozent der Menschheit aus

In Südkorea wehren sich die Frauen gegen sexistischen Schönheitszwang, verbunden mit der weltweit höchsten Rate an Schönheit-OPs und einem Gender Pay Gap von 37,1 Prozent. Weltweit, fasste Bissinger zusammen, müssen Frauen, und damit 51 Prozent der Menschheit, härteste Kämpfe führen um Gleichstellung, um ihre Bürgerrechte, um ihre Menschenrechte und um ihr schlichtes Überleben. So auch im Iran.

Seit 44 Jahren kämpft Mina Ahadi (66) gegen das barbarische Mullah-Regime in ihrer Heimat. Sie stamme aus einer religiösen Familie und habe als Kind gelernt, dass ihr Bruder viele Rechte habe, sie selbst aber keine. „Allah möchte das so, wir sind Moslems“, habe es dazu geheißen. „Ich hatte das Gefühl, das ist nicht okay, ich habe aufgehört zu beten und wurde Atheistin“, fasste Ahadi zusammen. In den 70er-Jahren begann sie in Tebriz ein Medizinstudium: „Ich wollte im Minirock im Café sitzen und Marx lesen. Das war mein Ziel“. Der Minirock sei unter Schah Reza Pahlavi zwar erlaubt gewesen, nicht aber das Nachdenken. Der Slogan der nachfolgenden islamischen Regierung lautete schließlich „Kopftuch oder Schläge“. Der politische Islam sei zum Backflash für die Frauen geworden. Dagegen demonstrierten am 8. März 1979 Hunderttausende Frauen.

Die schwangere Mina Ahadi flieht von Bagdad nach Wien

Ein Manifest gegen die Islamisten wurde ausgerufen. Danach, so Ahadi, wurden Frauen festgenommen, vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet. Sie selbst habe angefangen, in einer Fabrik zu arbeiten und gemeinsam mit ihrem Mann systemkritische Berichte zu schreiben. Im Mai 1980 kamen Männer in die Wohnung der Ahadis – Mina war nicht zu Hause – und nahmen ihren Mann und fünf Gäste fest, einen Monat später seien alle hingerichtet worden. Ab 1981 lebte Mina Ahadi zehn Jahre als Partisanin in Kurdistan, 1990 floh sie schwanger von Bagdad nach Wien.

Lesen Sie dazu auch

Mina Ahadi gründet 2001 das Internationale Komitee gegen Steinigung sowie 2004 das Komitee gegen Todesstrafe und arbeitet mit Menschen- und Frauenrechtsorganisationen zusammen. Im Januar 2007 wird sie zur 1. Vorsitzenden des Vereins Zentralrat der Ex-Muslime gewählt – seitdem steht sie immer wieder unter Polizeischutz.

„Wir reden mit Blick auf den Iran über eine Gesellschaft mit Geschlechter-Apartheid, in der Frauen auf allen Ebenen kämpfen.“ Durch den Tod der 22-jährigen Jina Masha Amini sei die große Revolution wieder aufgeflammt, so Ahadi. “Sollte diese Revolution Erfolg haben, sollte das islamische Regime gestürzt werden, würde das für die gesamte Welt ein Mehr an Frieden bedeuten“, schloss sie ihren Vortrag.

Frauenrechtlerin fordert schärfere Sanktionen gegen den Iran

Wie sich die deutsche Regierung angesichts des anhaltenden Protests verhalten solle und was sie sich für einen neuen Iran wünsche, wurde Ahadi in der anschließenden Diskussion gefragt. Sie wünsche sich eine Regierung, die für Freiheit und Gleichberechtigung stehe. Mit Blick auf Deutschlands Außenpolitik betonte Ahadi, feministische Außenpolitik bedeute, Frauen in ihrem Kampf für ihre Rechte und ihre Freiheit zu unterstützen. Doch die deutsche Politik sei bislang nicht konsequent im Umgang mit dem barbarischen Mullah-Regime. Deshalb hofft die Frauenrechtlerin auf schärfere Sanktionen gegen den Iran und die Schließung von iranischen Botschaften in Europa.

Zum Thema passte ein Info-Stand der Amnesty-Ortsgruppe Ammersee und deren Kampagne „Stoppt die Gewalt im Iran! Gerechtigkeit für Jina Mahsa Amini!“ Zwei Urgent Actions wurden von Amnesty-Sprecher Roland Nagl in einem kurzen Referat vorgestellt. Zum einen geht es um die Freilassung der schwer kranken Nahid Taghavi, einer deutsch-iranischen Frauenrechtlerin, die zu fast elf Jahren im gefürchteten Evin-Gefängnis in Teheran verurteilt wurde. Im Fokus der anderen Urgent Action stehen 14 Todesurteile im Kontext der aktuellen Proteste. Zuvor wurden bereits vier Todesurteile öffentlich vollstreckt.