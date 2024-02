Dießen

Frauenbundfasching in Dießen: Von alten Schachteln und aussterbenden Arten

Plus Einmal mehr begeistern die Mitglieder des Dießener Frauenbunds ihr Publikum beim Frauenbundfasching. Es wird geschunkelt, gesungen und viel gelacht.

„Früher war mehr Lametta“ ist heutzutage ein geflügeltes Wort – in Anlehnung an Loriot –, wenn festgestellt werden soll, dass die alten Zeiten einfach besser waren. Zum Frauenbundfasching in Dießen passt es allerdings nicht, denn da ist alles wie gehabt. Der überzeugt auch nach vielen Jahren noch durch sein Konzept, viele kleine Sketche sowie musikalische Stücke kombiniert mit Tanzeinlagen abendfüllend aneinanderzureihen und so das Publikum kurzweilig zu unterhalten.

Dazwischen macht die Musik von Alleinunterhalter Hans Thiess gute Laune und verführt zum Schunkeln und Mitsingen. Verkleiden braucht es nicht, was auch den letzten Faschingsmuffel überzeugt – das Verkleiden übernehmen die Damen vom katholischen Frauenbund Dießen und greifen dazu alljährlich ganz tief in die Requisitenkisten.

