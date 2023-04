Freya Ridings – ein neuer Mega-Star am Musikhimmel

Plus Einmal pro Woche spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Größen aus der Musikszene. Diesmal hat er sich mit Freya Ridings über ihr neuestes Album unterhalten.

Volles Haus im Münchner "Technikum“ mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern, die eine Künstlerin erleben wollten, die bislang ein halbes Dutzend Singles sowie zwei schwer zu findende Live-Alben veröffentlicht hatte, nichts weiter.

Doch Freya Ridings, von der hier berichtet wird, ist seitdem "heiß“, wie es in der Kultur-Szene ausgedrückt wird. Und das völlig zurecht. Sobald die langmähnige Londonerin die Bühne betritt, unaufgeregt und dennoch energisch, sobald sie die ersten Noten in die Tasten ihres E-Pianos hämmert, wird klar: Die 29-jährige Londonerin hatte ab Veröffentlichung ihres namenlosen Debütalbums 2019 das Zeug zum Superstar.