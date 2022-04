Dießen

vor 15 Min.

Fröhliche Ostereier-Suche im Dießener Schaky-Park

Plus Die Ostereier-Suche im Schaky-Park in Dießen ist mittlerweile Tradition. Nach zwei Jahren Pandemie konnte die Veranstaltung wieder stattfinden. So haben die Familien das Spektakel erlebt.

Von Vanessa Polednia

Ein schwarz-gelbes Absperrband trennt den Eingangsbereich des Schacky-Parks vom restlichen Gelände. Davor stehen unzählige aufgeregte Kinder. "Noch acht Minuten", ruft ein Bub voller Vorfreude. Der Andrang auf die Ostereier-Suche am Ostersonntag in Dießen ist groß. Nach zwei Jahren Zwangspause ertönt um Punkt 14 Uhr die Fanfare und Kinder sowie deren Eltern und Großeltern spurten gemeinsam los oder lassen sich gemächlich Zeit. 1000 bunte Ostereier wurden vom Förderverein des Privatparks versteckt und warten darauf von den fleißigen Mädchen und Jungen gefunden zu werden. Die Erwachsenen dürfen helfen – aber nichts finden, so lauten die Spielregeln.

