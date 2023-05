Dießen

vor 17 Min.

Frühlingsmarkt zeigt, was Dießen und die Region zu bieten haben

Plus Am Sonntag hatte eine kurzfristig geborene Idee des Dießener Gewerbeverbands ihre Premiere: Am Untermüllerplatz findet der erste Frühlingsmarkt statt.

Von Uschi Nagl

Eine gelungene Premiere feierte am Sonntag der erste Dießener Frühlingsmarkt auf dem Untermüllerplatz, der pünktlich um 11 Uhr von Bürgermeisterin Sandra Perzul gemeinsam mit dem neuen Vorsitzenden des Dießener Gewerbeverbands, Michael Franke, eröffnet wurde. Für einen schwungvollen und schönen musikalischen Rahmen sorgte der Musikverein Dießen unter der Leitung von Andreas Kölbl.

"Endlich Frühling! Sogar die Sonne ist für uns ein bisschen herausgekommen", freute sich die Bürgermeisterin angesichts des hervorragenden Marktwetters. Und fügte hinzu: "Ich hoffe, Sie haben alle eine große Einkaufstasche dabei, wo viel reinpasst." Sie sei begeistert von der Idee des örtlichen Gewerbeverbands, einen "regionalen Frühlingsmarkt mit regionalen Produkten" ins Leben zu rufen, sagte Perzul. Angesichts der bunten Stände könne man ablesen, so die Bürgermeisterin, wie vielfältig das Angebot in der Region sei.

