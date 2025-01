Frust an parkendem Postauto ausgelassen

Am Samstag gegen 12.35 Uhr stellte ein Postbote sein Fahrzeug teilweise auf dem Gehweg in der Egerstraße in Dießen ab, um Pakete im Rückraum eines Fahrzeugs zu sortieren. Währenddessen hörte er eine männliche Stimme, die rief: „Auto weg!“

Kurz darauf stellte der Mann einen neuen Schaden an seinem Fahrzeug fest: einen 30 Zentimeter langer Kratzer am vorderen rechten Radkasten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden vermutlich durch einen spitzen Gegenstand, wie beispielsweise einen Schlüssel, verursacht. Der unbekannte Täter konnte bisher nicht beschrieben werden. Die Polizei Dießen bittet daher Zeugen sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)