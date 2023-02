Für den Dießener Jugendbeirat sind Vermüllung und Vandalismus fehl am Platz

Mit Themen wie Vermüllung oder Vandalismus setzt sich Dießens Jugend auseinander. Bei der Jungbürgerversammlung werden auch Wünsche geäußert.

Mit einem lauten Pfiff durch die Finger eröffnete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) am Freitag die Jungbürgerversammlung im Blauen Haus in Dießen. Der Jugendbeirat hatte alle Jungbürgerinnen und Jungbürger zwischen zwölf und 27 Jahren aus der Marktgemeinde und den Ortsteilen eingeladen. Rund 80 waren der Einladung gefolgt.

Als Bürgermeisterin freue sie sich sehr, so Perzul, dass der Jugendbeirat die Jungbürgerversammlung organisiert habe und dass so viele gekommen seien. Mit dabei war auch Dießens neuer Streetworker Alexander Sauter. Er wolle versuchen, so Sauter, ergänzend zu dem, was Simon Brieger als Leiter des Dießener Jugendtreffs bereits "so super bewerkstelligt hat, tätig zu werden, um auch die abzuholen, die vielleicht noch nicht so ganz angedockt sind, die größere Probleme haben oder einfach einen Ansprechpartner brauchen".

Ein neues Schwimmfloß für das Strandbad in St. Alban

Einen Rückblick auf die Tätigkeit des Jugendbeirats, der im Herbst 2021 gewählt wurde, gab es von Ina Verhülsdonk: Im Mai habe der Jugendbeirat in den Seeanlagen ein farbenfrohes Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität mit der LGBTQI Community gesetzt, außerdem habe sich das Gremium am Workshop "ZukunftsMacher" beteiligt und dabei coole Ideen gesammelt. Eine wichtige Erfahrung sei auch das Bürgerbegehren gegen den Parkplatzausbau an der Rotterstraße gewesen. "Wir haben gelernt, was zu tun ist, wenn man mal nicht einer Meinung mit dem Gemeinderat ist."

Auf dem von der Jugend lange ersehnten Skater- und dem Basketballplatz sei immer viel los. Für das kommende Jahr habe der Jugendbeirat bei der Gemeinde einen überdachten Bereich beantragt, damit man sich bei schlechtem Wetter nicht immer gleich einen Schnupfen hole. Auch über die Anschaffung eines neuen Schwimmfloßes für das Strandbad St. Alban werde der Finanzausschuss der Gemeinde in Kürze diskutieren.

Zudem soll eine Graffitiwand beim Skaterplatz entstehen. Auch Mülleimer mit Aschenbechern stehen auf der Wunschliste des Jugendbeirats: "Wir engagieren uns bewusst für den Umweltschutz", doch es sei unangenehm, seinen Müll immer mit nach Hause zu tragen. Cool sei ein kleinerer Etat, den der Jugendbeirat pro Jahr von der Gemeinde zur freien Verfügung gestellt bekommt. "Wir freuen uns über dieses Vertrauen", so Verhülsdonk. Gute Neuigkeiten gebe es auch zum lang gehegten Wunsch nach einer Feuerstelle: Auf dem ehemaligen Campingplatz südlich des Restaurants in St. Alban sei eine Feuerstelle vorgesehen. "Wenn die Planung gut läuft, hätten wir dann an zwei Standorten am See etwas für uns, am Skateplatz und in St. Alban, wo wir niemand auf den Keks gehen."

Ein Mountain Bike Fun Trail im Wald

Doch zuvor stehe im Frühjahr die Bemalung der Wasserhäuschen am Seeweg an. "Wir brauchen Leute, die Lust haben, Entwürfe zu machen", betonte Lea Schürer. Auch eine öffentliche Graffitiwand am Skateplatz sei geplant. Ermutigung gab es auch für einen Jugendlichen, der sich einen Mountain Bike Fun Trail im Wald wünscht: "Komm zu uns. Wir können das gemeinsam beantragen", betonte Schürer. Gewünscht wurde auch ein Getränkeautomat, der noch geöffnet ist, wenn die Lokale in Dießen bereits geschlossen sind.

Ein deutlicher Appell kam von der Jugendbeiratsvorsitzenden: "Eine Feuerstelle oder auch der Skaterplatz und der Basketballplatz sind Angebote, die wir für euch auf die Beine stellen oder die wir zum Teil selbst gebaut haben. Und wir wollen einfach, dass das respektvoll behandelt wird. Müll und Vandalismus sind hier super fehl am Platz. Es wäre schön, wenn sich alle mal mit diesem Thema beschäftigen würden: Warum sollte uns die Gemeinde Geld für weitere Projekte geben, wenn das wieder zerstört wird?"

Eine Anregung zum Thema Verantwortung übernehmen hatte auch Eric Polap vom Jugendbeirat: Gesucht würden Jugendliche, die Lust hätten, in Workshops den Jugendleiterschein, die Juleika, zu erwerben, um selbst Gruppen zu leiten oder Workshops anzubieten.

Grundsätzlich sei die Arbeit im Jugendbeirat eine großartige Erfahrung, berichtete Ina Verhülsdonk. Mit Blick auf die Jugendbeiratswahlen im Oktober sagte sie: "Es macht unheimlich viel Spaß in diesem Gremium mitzuarbeiten. Und ein netter Nebeneffekt ist, dass sich diese Art von Engagement auch im Lebenslauf relativ gut macht."

Engagierte Jugendliche sind gefragt

Auch wenn Gemeinderat und Jugendbeirat nicht immer einer Meinung seien, sei es doch notwendig, dass es dieses Gremium gebe, betonte auch Bürgermeisterin Sandra Perzul. Sie würde sich deshalb wünschen, dass sich bis Herbst genug engagierte Jugendliche finden, die Lust haben, die Arbeit des amtierenden Jugendbeirats fortzusetzen und sich bei der Neuwahl im Oktober 2023 aufstellen zu lassen.

"Es gibt vieles, was man bewegen kann, wenn man zusammenhält", betonte auch Lea Schürer. "Und allein, dass ihr heute gekommen seid, zeigt, dass ihr Lust habt, etwas zu verändern."