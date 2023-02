Für die Post in Dießen kommt Hoffnung auf

Die bisherige privat geführte Postagentur im Bahnhof in Dießen schließt Ende April. Jetzt kommt es auf die Deutsche Post selber an.

Wie berichtet, wird die private Postagentur im Bahnhofsgebäude in Dießen Ende April ihre Türen schließen. Bislang war unklar, wie es dann mit dem Post-Service in der Marktgemeinde weitergehen wird. Eine Anfrage von Miriam Anton (Grüne) und die Antwort von Verwaltungsleiter Karl Heinz Springer ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung diesbezüglich allerdings etwas Hoffnung aufkommen.

Die Räume im Bahnhof passen für eine Postfiliale perfekt

Wie Springer mitteilte, sei Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) diesbezüglich in engem Kontakt mit der Deutschen Post und das Unternehmen sei seinerseits bereits in Verhandlung mit den Liegenschaftsbeauftragten der Gemeinde, die auch Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes ist. Bereits in der vergangenen Woche habe, so Springer, eine Ortsbesichtigung mit Vertretern der Deutschen Post stattgefunden. Diese seien bis dahin davon ausgegangen, dass die Räumlichkeiten im Bahnhof zu groß für eine Postfiliale sind. Doch dieser Eindruck, so Springer, sei korrigiert worden. „Es passt wohl perfekt.“

Nach seinem Kenntnisstand, so der Verwaltungsleiter, beabsichtige die Deutsche Post, die Räumlichkeiten im Bahnhof voraussichtlich bereits ab 1. April als Postfiliale selbst weiterzubetreiben.

