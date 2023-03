Dießen

Für Renate Lempik aus Dießen ist Musik die große Sinnstifterin

Mit ihren Schülerinnen und Schülern gibt die Dießener Musiklehrerin Renate Lempik am Freitag, 10. März, ein Konzert im Blauen Haus in Dießen.

Plus Renate Lempik ist Musikdozentin in Dießen. Nach langer Bühnenabstinenz gibt sie mit ihren Schülerinnen und Schülern am 10. März ein Konzert im "Blauen Haus".

Von Michael Fuchs-Gamböck

Alles hier in diesem großzügig geschnittenen, bewusst spartanisch eingerichteten Raum quillt über von Kultur, Musik, einladend-fröhlicher Aura. Schon nach kurzer Zeit fühlt man sich wohl und vertraut im Musikzimmer der Dießener Mühlstraße 26. Das liegt nicht ausschließlich am einladenden Ambiente, sondern weitestgehend an der Bewohnerin, die sämtliche Ecken mit positiver Energie füllt, das Dasein ein wenig fröhlich-freundlicher gestaltend. Renate Lempik ist eine warmherzige Frau mit den offenen Gesichtszügen und nicht umsonst von Beruf Musikdozentin, sie lehrt ihre Eleven in Gesang, Gitarre, Piano, jeglicher Stilrichtung von Klassik über Jazz hin zu Blues und Gospel.

