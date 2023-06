Funkwasserzähler: Gericht urteilt über Dießener Streitfall

Plus Der Einbau von elektronischen Wasserzählern schlug in Dießen vor fünf Jahren hohe Wellen. Jetzt hat sich das Verwaltungsgericht mit einer Klage beschäftigt.

Der Einbau von Funkwasserzählern hat im Markt Dießen vor rund fünf Jahren für erheblichen Wirbel gesorgt. Einige Bürger wollten den Einbau der Zähler verhindern, anderen ging es darum, zumindest die Funkfunktion abzustellen. Während letzteres auf Antrag gemacht wurde, beharrte der Markt Dießen jedoch auf den Einbau der Funkzähler. Dagegen klagte ein Hausbesitzer. Das Verwaltungsgericht in München hat nun ein Urteil gesprochen.

Die Diskussion um die Funkwasserzähler kochte 2018 hoch. Damals waren bereits zwei Drittel der Zähler im Versorgungsgebiet des Dießener Wasserwerks auf die neue Technik umgerüstet worden, als einige Bürger Bedenken wegen der von den Funkmodulen ausgehenden elektromagnetischen Strahlung und wegen des Datenschutzes erhoben. Den Einwänden (die teilweise auch vom Landesdatenschutzbeauftragten erhoben wurden) kam der Markt Dießen insoweit entgegen, als auf Antrag die Funkfunktion abgestellt wurde.