Funkwasserzähler: In Dießen ist kein Widerspruch mehr möglich

Seit 2014 werden in Dießen Funkwasserzähler installiert, um den Wasserverbrauch der einzelnen Haushalte zu erfassen. Nicht immer waren Mieter oder Hauseigentümer von der neuen, und mittlerweile weitverbreiteten Technologie begeistert. Ab Januar erlischt nun die Möglichkeit, Widerspruch gegen das Ablesen durch die Gemeinde mittels Funkfunktion einzulegen.

Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, habe der Landtag bereits im Juli einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften beschlossen. Dadurch ändere sich auch die Rechtslage zum Einbau von Funkwasserzählern zum 1. Januar: Das begründungslose Widerspruchsrecht findet sich in Artikel 24 Absatz 4 Gemeindeordnung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Diese Änderung, so Perzul, sei nun auch in die Wasserabgabesatzung der Gemeinde aufzunehmen. „Wir werden also Paragraf 19a aus unserer Wasserabgabesatzung herausnehmen, um der gültigen Rechtslage ab Januar Rechnung zu tragen“, erklärte Perzul. Der Wasserverbrauch wird von den Funkwasserzählern weiterhin elektronisch genau gemessen und ab Januar von allen Zählern verschlüsselt an die Gemeinde übermittelt. Der Marktgemeinderat stimmte der Satzungsänderung mit einstimmigem Votum zu.

Der Streit um die Funkwasserzählung hatte im Sommer auch das Verwaltungsgericht beschäftigt. Ein Bürger hatte gegen den Einbau der neuen Technik geklagt. (una)

