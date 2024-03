Dießen

18:30 Uhr

Gabriel Sommer aus Dießen: "Kunst ist meine Illusion der Freiheit"

Plus Seine Bilder malt der gelernte Holzbildhauer Gabriel Sommer aus Dießen zunächst nur für sich. Ein Freund bringt ihn auf die Idee, die Werke auch öffentlich zu zeigen.

Von Sarah Schöniger

Betritt man das KrautHaus in Dießen am Ammersee, gelangt man durch einen engen Gang in ein kleines Zimmer. An den dunklen Wänden hängen Bilder bizarrer und abstrakter Köpfe. Gabriel Sommer, der Künstler hinter den Werken, sitzt links in der Ecke auf einer Ledercouch und lächelt zurückhaltend.

Zuletzt stellte der 30-Jährige über 60 Werke im Blauen Haus in Dießen aus. Nun hängt eine kleine Auswahl im Zimmer unter seinem Atelier. Ungewöhnlich daran ist, dass es Gemälde sind. Denn Sommer ist eigentlich gelernter Holzbildhauer. Geboren wurde er im kleinen Ort Mayen-Nitztal in Rheinland-Pfalz, zog aber mit 13 Jahren zu seinem Vater nach Augsburg. 2012 verschlug es die Familie nach Bierdorf.

