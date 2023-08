Gas und Bremse verwechselt: Unfall auf der Birkenallee bei Dießen

Ein Autofahrer auf der Birkenallee bei Dießen will wegen eines vor ihm abbiegenden Autos abbremsen, aber er erwischt das falsche Pedal.

Gas- und Bremspedal hat am Donnerstag um 15 Uhr ein Autofahrer auf der Birkenallee verwechselt. Der 81-jährige Landsberger war in Richtung Dießen unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Raisting wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach links Richtung Raisting abbiegen. Als der Mann das bemerkte, wollte er bremsen, erwischte aber versehentlich das Gaspedal, berichtet die Dießener Polizei. Um ein Auffahren zu verhindern, lenkte er nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Mann gegen ein Verkehrszeichen und kam an einem Baum zum Stehen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch