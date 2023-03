Gefährdet ein Garagenbau in Dießen die Türkentaube?

Plus Der geplante Bau einer Garage im Dießener Ortsteil Lachen ruft Nachbarn auf den Plan. Sie fürchten um ihre alten Bäume und einen Vogel, der darin nistet.

Gegen den Bau eines Einfamilienhauses an der Kirzingerstraße 17a in Lachen hatte der Dießener Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung keinerlei Einwendungen. Das Einvernehmen erteilte das Gremium jedoch nur für das Wohnhaus, nicht für die ebenfalls geplante Doppelgarage. Grund für diese Ausnahme sind zwei Bäume auf Nachbargrundstücken.

Die Bauherrschaft müsse sich vorab darum kümmern, dass eine Hainbuche und eine Rotbuche auf den südlich und westlich angrenzenden Nachbargrundstücken durch den Bau der Garage keinen Schaden nehmen, hieß es im Bauausschuss.

Sorge um Bäume: Die Nachbarn präsentieren ein Sachverständigengutachten

Im südwestlichen Bereich des Baugrundstücks ist eine Grenzbebauung mit einer Doppelgarage plus Geräteraum vorgesehen. Sehr zum Leidwesen der Nachbarn. Sie befürchten, dass durch den Bau der Garage unmittelbar an ihrer Grundstücksgrenze Schäden am Wurzelwerk ihres grenznahen rund 100-jährigen Baumbestandes entstehen könnten. Nach Auffassung der Nachbarn sollte die Garage um mindestens sechs Meter nach Norden verschoben werden, um Schäden an den Bäumen auszuschließen. Für die beiden Bäume wurde auch ein Sachverständigengutachten vorgelegt. Darin spielt auch der Artenschutz eine Rolle. So wurde in der Hainbuche ein Türkentaubennest vorgefunden. Die Türkentaube ist eine besonders geschützte Tierart.

Eine Hainbuche und eine Rotbuche auf den Nachbargrundstücken (hinten rechts) dieses Baugrundstücks in Lachen sollen erhalten bleiben. Foto: Uschi Nagl

Grundsätzlich attestiert der Gutachter den beiden Bäumen einen vitalen Zustand. Wünschenswert wäre es seiner Ansicht nach, den Standort der neuen Doppelgarage circa neun, mindestens jedoch sechs Meter nach Norden zu verschieben. Außerdem sollten die Bäume nach seiner Auffassung vor Beginn der Baumaßnahmen durch einen hölzernen Baumschutzzaun geschützt werden.

Auch für einen anderen Baum könnte die Baumaßnahme riskant sein

Wie Johanna Schäffert, die Leiterin des Bauamts, erklärte, bestünden seitens der Gemeinde keine grundsätzlichen Bedenken gegen das beantragte Vorhaben. Die Nachbarn, so Schäffert, seien von der Bauverwaltung darauf hingewiesen worden, dass es sich bei der Problematik mit den Bäumen um ein privatrechtliches und nicht um ein baurechtliches Problem handle. Die Gemeinde habe keine Handhabe, die Einhaltung der Baumschutz-DIN 18920 einzufordern, da im gemeindlichen Baumkataster nur die gemeindeeigenen Bäume verzeichnet seien. Die Gemeinde könne lediglich bis zur zivilrechtlichen Klärung der Baumproblematik das Einvernehmen für die Doppelgarage ausnehmen. Außerdem, so Schäffert, befinde sich auf dem nördlichen Baugrundstück ein großer Ahornbaum, der ebenfalls erhalten werden soll. Würde die Garage sechs Meter weiter nach Norden geschoben, sei möglicherweise der Ahornbaum gefährdet.

Betrachte man den Lageplan, könne man die Garage ohne Weiteres nach Osten rücken, meinte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). Vielleicht könnten anstatt einer massiven Doppelgarage einfache Carports gebaut werden, die das Wurzelwerk der Bäume weniger belasten, meinte Hannelore Baur (SPD).