Gemeinsam Gutes tun

Die Laienspielbühne des Katholischen Burschenvereins Schöffelding hat Angang Januar 2025 eine Zusatzvorstellung gegeben. Das Eintrittsgeld dieser Aufführung haben die Theaterspieler nun auch dieses Jahr wieder an das Kinderheim St. Alban in Dießen gespendet. Der Katholische Burschenverein Schöffelding hat den Betrag aufgerundet, sodass insgesamt eine Spende in Höhe von 1.100 Euro zusammengekommen ist. Frau Ingeborg vom Kinderheim St. Alban freut sich über die Spende, die von Patrick Kaindl (1. Vorstand des KBV) und Charlotte Spöttl (1. Kassier des KBV) übergeben wurde.

