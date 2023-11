Dießen

Georg Heim: Der Mann, der 1922 den Schacky-Park in Dießen kaufte

Plus Elf Jahre lang besaß Georg Heim den Schacky-Park in Dießen. Jetzt stellt dort einer seiner Enkel eine Biografie des Politikers und Genossenschaftsgründers vor.

Von Dagmar Kübler

Von 1922 an war Dr. Georg Heim elf Jahre lang Besitzer des Schacky-Parks in Dießen. Dieser sollte im Alter sein Rückzugsort werden, doch daraus wurde nichts. 1938 verstarb Heim mit 73 Jahren in Würzburg. Das Leben des streitbaren Politikers und Gründers zahlreicher Genossenschaften, die das Leben der Landwirte verbesserten, zeichnet nun sein Enkel Max Gailer in dem Buch „Der Kümmerer. Georg Heim und sein bayrisches Vermächtnis“ nach. In einer Lesung stellte er es im Teehaus im Schacky-Park vor.

Der Schimmer gold-graunen Herbstlaubs fiel mit dem Sonnenlicht durch die Fenster des Teehauses, wohin Franz Max Gailer, einer der wenigen noch lebenden Enkel des „Bauerndoktor“ genannten Heim aus Kempten gekommen war. Gailers Großvater war ein Organisationstalent mit enormer Tatkraft, mit spitzer Zunge und Feder. Das gereichte ihm aber auch zum Nachteil. Er wurde sowohl von politischen Gegnern als auch Weggenossen aus der eigenen Partei angefeindet und er wurde Ziel zahlreicher Intrigen. Gegen die meisten konnte er sich erfolgreich wehren, doch litt zunehmend seine Gesundheit darunter, sodass er schließlich der Politik den Rücken kehrte.

