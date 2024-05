Dießen

vor 2 Min.

Gertrude Krombholz aus Dießen erhält den Großen Kulturpreis

Plus Die in Dießen lebende ehemalige Chefhostess der Olympischen Spiele wird beim Sudetendeutschen Tag für ihre Verdienste um den Sport und das kulturelle Leben der Sudetendeutschen ausgezeichnet.

Von Frauke Vangierdegom

Auszeichnung für die in Dießen lebende Dr. Gertrude Krombholz: Beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg wird ihr im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses der Große Sudetendeutsche Kulturpreis verliehen. Krombholz, die 1933 im nordböhmischen Tetschen geboren wurde, lebt seit über 17 Jahren in der Seniorenresidenz Augustinum in Dießen.

In Anerkennung der Leistungen der Menschen, die auf verschiedensten kulturellen Gebieten im Sinne der Sudetendeutschen wirken, vergeben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und der Freistaat Bayern jährlich die Sudetendeutschen Kulturpreise.

