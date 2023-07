Interview

Gertrude Krombholz aus Dießen: Mit 90 immer noch in Bewegung

Plus Dr. Gertrude Krombholz hat sich als Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin und als Chefhostess bei den Olympischen Spielen einen Namen gemacht. Nun wird sie 90.

Von Romy Schwaiger

Liebe Frau Dr. Krombholz, die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften gratuliert Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 90. Geburtstag. Wie geht es Ihnen?



Gertrude Krombholz: Ich habe das noch gar nicht so richtig registriert, dass ich schon 90 Jahre alt sein soll. Wenn ich meinen Schreibtisch und meinen Computer ansehe und alles, was es da zu erledigen gibt, dann kann ich das gar nicht glauben und fühle mich immer noch 20 Jahre zurückversetzt. Man sollte auf jeden Fall mit dem zufrieden sein, was einem täglich geboten wird und dem Herrgott dankbar sein, dass man das noch so erleben darf.

Sie feiern 90. Geburtstag und auch die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften darf sich über ein Jubiläum freuen.



Krombholz: Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Sport an der TUM! Im Jahr 1973 wurden die Bayerische Sportakademie und das Hochschulinstitut für Leibesübungen als Sportzentrum und Zentralinstitut für Sportwissenschaft in die TUM überführt. Und wir feiern sogar 150 Jahre Turnlehrerausbildung in München, nachdem 1872 die Königliche Zentralturnlehrerbildungsanstalt gegründet und im Jahr 1873 die erste anerkannte Prüfung für Turnlehrer durchgeführt wurde.

