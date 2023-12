Geschenke für Kinder, die sich auch rentieren

Soll es für Kinder zu Weihnachten nur Spiele geben oder lieber Aktien von Spieleherstellern? Welche Geschenke auch langfristig Freude machen - Serie Teil 4.

Was legen Sie für die lieben Kleinen unter die Tanne? Klassisches Spielzeug ist heute meist nicht mehr gefragt. Wenn, dann dürfen es immer öfter digitale Wunder sein, wie die neueste Fußballsimulation aus der EA-FIFA-Reihe. Aber ist ein nach nur einem Jahr wieder veraltetes Spiel überhaupt eine gute Geschenkidee? Mal ganz davon abgesehen, dass Zockerprofis und wahrscheinlich jedes Kind inzwischen wissen, dass „ FIFA 24“ offiziell „EA Sports FC 24“ heißt. Dem amerikanischen Unternehmen Electronic Arts (EA) war es wohl zu teuer, erneut die Namensrechte des Weltfußballverbands zu erwerben. Apropos finanziell sinnvolle Entscheidungen: Wäre es nicht eine gute Idee, dem Nachwuchs nachhaltig Wertvolles statt kurzes Digitalvergnügen zu schenken? Sind zum Beispiel die Aktie von Electronic Arts oder Goldmünzen eventuell eine vermögenswirksamere Geschenkidee?

Tatsächlich sind Aktien von Spielekonzernen wie Electronic Arts oder Nintendo keine reine Spielerei, sondern ein Zukunftsinvestment: Immerhin setzte EA im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2023 weltweit rund 7,1 Milliarden Euro um. Ein anderer großer Player, das japanische Unternehmen Nintendo, erlöste sogar schon in den sechs Monaten von April bis September 2023 umgerechnet 5,5 Milliarden Euro, unter anderem auch durch den Ausflug von Super Mario auf die Kinoleinwand. Branchenexperten erwarten in diesem Jahr ein weltweites Marktvolumen im Videospielesegment von 234,4 Milliarden Euro, das bis 2027 jährlich um über zehn Prozent zulegen soll.

Gold ist ein gut greifbares Geschenk für Kinder

Hat das Kind bereits ein Depot, können Aktien von Lieblingsunternehmen wie Spieleherstellern oder Sportartikelproduzenten ein gutes Geschenk sein, um einen Einstieg in die Welt der Geldanlage zu finden. Aber Einzelaktien können auch mal kräftig im Wert schwanken. „Ich persönlich würde breit gestreut auf den Aktienmarkt setzen, etwa über einen Wertpapiersparplan auf einen kostengünstigen ETF, der sich beispielsweise am weltweiten Börsenindex MSCI World orientiert“, sagt Phillip Krenz, Direktor beim Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH am Standort München.

„Eine schöne, für das Kind vor allem greifbare und wertsteigernde, sowie aus Sicht des Schenkenden einfache Möglichkeit für ein Einmalgeschenk wäre sonst sicherlich Gold“, sagt Phillip Krenz. Gold ist als Edelmetall in der Regel ein sicherer Hafen gerade in schwierigen wirtschaftlichen Umfeldern. „Gleichzeitig lässt sich die Wertentwicklung ebenfalls sehen“, erklärt BV Bayerische Vermögen-Fachmann Krenz „auf Zehnjahressicht ist der Goldpreis in Euro um circa 90 Prozent gestiegen, das entspricht einer jährlichen Rendite von neun Prozent.“

Was Kinder in fünf oder 15 Jahren machen wollen, ist schwer vorhersagbar

Als Alternative bieten viele Banken und Versicherungen Junior-Produkte an, vom klassischen Sparvertrag über Vermögensbildungspolicen bis zu Ausbildungsversicherungen. „Aufgrund der meist hohen laufenden und einmaligen Kosten solcher Produkte sowie der starken Gebundenheit halte ich relativ wenig von den meisten“, erklärt Vermögensverwalter Phillip Krenz. Langfristig kommt man seiner Ansicht nach nicht an Aktien vorbei. Eine Goldmünze oder ein Aktienportfolio lassen sich bei Bedarf schnell in Geld verwandeln. Auch ein monatlich bedienter Fondssparplan lässt sich jederzeit in der Höhe verändern, ganz stoppen oder die Anteile können einfach verkauft werden. Und wer kann heute sagen, ob die Kinder in fünf, zehn oder 15 Jahren vielleicht ein Auto kaufen, eine Weltreise machen oder ein Start-Up gründen wollen?

Je länger Geld angelegt wird, desto weniger spielen gelegentliche Wertschwankungen für Erfolg oder Misserfolg eine Rolle. Hohe Kosten drücken dagegen sicher die mögliche Rendite. Deswegen sollte gerade bei Lösungen für Kinder, die vorgeschnürt von vielen Banken und Versicherungen angeboten werden, genau hingesehen werden, was das kostet. Aber auch bei aktiv gemanagten Fonds senken hohe Gebühren die Ertragsmöglichkeiten. Passiv zusammengesetzte Indexfonds (ETFs) schneiden hier in der Regel deutlich besser ab. Allerdings muss man da mit den ungebremsten Wertschwankungen leben können.

Auch bei Kinderdepots gilt: Nicht alle Eier in einem Korb

Deswegen ist es empfehlenswert, nicht alles Geld immer komplett investiert zu haben, sondern auch schnell verfügbares Kapital anzusammeln. Spontane Wünsche können zum Beispiel von einem Tagesgeldkonto bedient werden, ohne dass Wertpapiere schnell verkauft werden müssen.

Profianleger setzen nie nur auf den Erfolg eines Unternehmens. Sie haben in der Regel Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen im Depot. Wenn es bei einem schlecht läuft, gefährdet das nicht gleich das ganze Investment. Auch in kleineren Kinderdepots kann das „Nicht alle Eier in einen Korb“-Prinzip über Aktienfonds beziehungsweise ETFs umgesetzt werden.

Welche Branchen Zukunftsperspektiven haben

Und so könnte laut Phillip Krenz aktuell ein Zukunfts-Kinderdepot aussehen: "Grundsätzlich sollte ein Zukunftsdepot auch unbedingt mit den Themen der Zukunft bestückt sein. Das sind sicherlich vor allem Gesellschaft und Demografie, Gesundheit und Pflege, Technologie und Innovation und Klima und Umwelt. Dabei sollte man zudem eine breite Streuung vornehmen. Wir empfehlen auf verschiedene Länder und Branchen zu verteilen. In unserem Aktiendepot fokussieren wir uns beispielsweise auf zirka 25 bis 30 händisch und fundamental ausgewählte globale, qualitativ hochwertige Unternehmen. Hauptrenditequellen sind dabei Wertzuwachs und Dividende."