Geschichten ukrainischer Vielfalt in Zeiten von Krieg und Flucht

In der Dießener Buchhandlung Colibri gibt die Ukrainerin Olesya Yaremchuk persönliche Einblicke in die Gesellschaft eines Kriegsgebiets.

Es ist gemütlich an jenem Abend in der Dießener Buchhandlung Colibri, direkt gegenüber des Bahnhofs. Gemütlich und heimelig. Garantiert um etliches gemütlicher und heimeliger als es für die Menschen in dem Land ist, aus dem die rezitierende Autorin Olesya Yaremchuk vor gut zwei Jahren nach Fürstenfeldbruck mit ihrem Mann und der neugeborenen Tochter geflohen ist. Wir reden wohlgemerkt von vor 2022, von vor der Zeit, ehe der Krieg über dieses Land hereinbrach. Wir reden über die Ukraine. Eine Nation, so nah und doch so fern für uns Deutsche – irgendwie weit weg, trotz munterer Globetrotter-Mentalität, die wir meist und gern an den Tag legen.

"Unsere Anderen" heißt dieses erste – auch erste in unsere Sprache übersetzte, 2018 im Original, 2021 im deutschen Idiom veröffentlichte – Werk passend. Ebenso passend lautet der Untertitel, "Geschichten ukrainischer Vielfalt", der bereits eine Menge davon verrät, was der Inhalt vorgibt anzubieten.

Der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman schrieb in seinem Buch: "Postmodernitiy And Its Discontents" (1999 in deutscher Übersetzung veröffentlicht): "Es gibt allerdings Wesen, für die in keinem Teilbereich der menschlichen Ordnung ein ihnen zukommender Ort reserviert wurde. Sie sind überall fehl am Platz." Und "Unsere Anderen"-Vorwort-Autorin Ostap Slywynskyj wurde sich zum Schluss ihrer Betrachtungen staunend klar: "Du wirst nie vorhersagen, in welchem Moment und nach welchen Kriterien man dich (oder mich, oder wen auch immer) als Fremden oder fremd brandmarkt, der die Ordnung, die Reinheit der Landschaft, das Konzept dieser oder jener Designer bedroht. Deshalb sind wie eben 'alle Andere', die nur durch Verständnis, Empathie und Liebe zusammengehalten werden. In diesem Buch geht es darum. Nein, es geht vor allem darum. Dies ist der Kern, die Botschaft, die vermittelt werden soll."

Vierzehn ethnische Minderheiten der Regionalgeschichte

Den Inhalt des preisgekrönten Meisterstücks "Unsere Anderen" fasst der Klappentext zum Buch folgerichtig zusammen, "handelt von vierzehn ethnischen Minderheiten der Regionalgeschichte. Und von den persönlichen Schicksalen der Tschechen und Slowaken, der meschetischen Türken, der Schweden, der Rumänen, der Ungarn, der Roma, der Juden, der 'Liptaken', der Gagausen, der Deutschen der Wlachen, der Polen, der Krimtataren und der Armenier in der Ukraine."

Mit Vertretern all dieser so unterschiedlichen Volksstämme trifft, isst, weint, lacht, kocht, spielt Yaremchuk, wie sie gleich zu Beginn ihrer Lesung kurz nach 20 Uhr beweist. Sie entführt den neugierigen Zuhörer in ihre für uns exotische Welt des Werks. "Zunächst habe ich akademische Vorarbeit geleistet", erläutert Olesya ihre Vorgehensweise, "indem ich wissenschaftliche Erkenntnisse, ethnografische Forschung und frühe Interviews vereint habe."

Lesen Sie dazu auch

Dadurch liefert Yaremchuk eine faszinierende Darstellung der Entstehung dieser Gruppen in der Ukraine und ihrer Entwicklung innerhalb der Landesgrenzen. Begleitet von lebensnahen Biografien, welche die Ukraine zum Leben erwecken, beschreibt "Unsere Anderen" die unzähligen freiwilligen und erzwungenen Migrationen, welche diese Nation seit Jahrhunderten prägen und geprägt haben.

Eine anregende Diskussionsrunde in der Dießener Buchhandlung Colibri

Gleichzeitig bietet das Werk der 31-jährigen aus Lwiw, zu deutsch Lemberg, im Westen des Landes zu finden, eine einfühlsame Schilderung der außergewöhnlichen kulturellen Vielfalt ihrer Nation, welche die sowjetische Dampfwalze der auferlegten sprachlichen, kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen Vereinheitlichung überdauert hat. Und die es verdient, als Bestandteil der allgemeinen ukrainischen Identität stärker anerkannt zu werden. Die Autoren (und Freunde) Marta Barnych sowie Anton Semyzhenko haben die Geschichten-Kollektion durch ihre vital geschriebenen Beiträge zusätzlich bereichert.

"Eigentlich bin ich heute an diesen Ort gekommen", schmunzelt Olesya vergnügt, "um einige Kapitel-ausschnitte, gepaart mit kurzen launigen Anekdoten, euch Interessierten vorzutragen", resümiert die aparte, schmächtige Frau mit den markant-offenen Gesichtszügen. "Stattdessen habe ich gerade mal zu Beginn und am Schluss dieser Lesung zwei knappe Exzerpte rezitiert. Der Rest ergoss sich in einer höchst anregenden Diskussionsrunde, welche mich extrem für die Zukunft inspiriert hat."

Yaremchuk sieht sich als eine "Persönlichkeit, welche nicht lediglich eine Schreiberin in ihrem Land ist", attestiert sie sich selbst. "Stattdessen betrachte ich meinen 'Job' als denjenigen der 'Kultur-Diplomatin', welche die Grundphilosophien ihrer Heimat in den Rest der Welt trägt. Überall dorthin, wo man mir die Chance gibt, gehört zu werden. Diese Leute möchte ich mit meinen Gedanken zum Grübeln anregen", erklärt die selbst ernannte "Vollblut-Nationalistin, ohne dabei Nazi zu sein", in nahezu akzentfreiem, exquisitem Deutsch.

Der ukrainische Kulturfonds hat Olesya Yaremchuk unterstützt

Im Epilog der Story-Sammlung bekennt Yaremchuk, dass es Phasen gab, an denen sie die Arbeit an "Unsere Anderen" komplett einstellen wollte: "Doch der ukrainische Kulturfonds", bedankt Olesya sich demütig bei der staatlichen Institution, "entschied sich zur existenziellen Unterstützung, in einem entscheidenden und schwierigen Moment zur Hilfe.

Es waren zusätzlich die Helden und Heldinnen sowie die Menschen, die mir Beistand geleistet haben, sie zu finden, dass dieses Projekt irgendwie ebenfalls weiter voranrollte. Dank gilt auch jenen Autoren, deren Werke meine Recherchen als Reporterin ergänzten. Und zuallerletzt verneige ich mich zutiefst vor meiner Mutter Maria Bondarewska. Dass sie alles – absolut alles ertragen hat."