Dießen

17:13 Uhr

Graham Nash – sein neues Album "Now" kommt melancholisch daher

In seinem neuen Album "Now" besingt Graham Nash das Glück des Augenblicks und der Liebe. Das Album soll am 19.05.2023 erscheinen.

Plus Es gibt eine Menge Höhepunkte im Leben eines Musikjournalisten, ein Interview mit Ausnahme-Künstler Graham Nash gehört definitiv dazu.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Sie ließen uns 14 Jahre auf Ihr vorletztes Album "This Path tonight" darben, jetzt immerhin sieben Jahre auf "Now". Warum nimmt das alles so viel Zeit in Anspruch?



Graham Nash: Weil ich außer Musik unheimlich viel gemacht habe: Jede Menge fotografiert und damit verbunden Ausstellungen meiner Bilder organisiert, ich habe meine Autobiografie rausgebracht. Vor allem aber hatte ich Zausel mich Hals über Kopf in meine aktuelle Partnerin verliebt. Dabei ist sie 44, also nicht viel mehr als halb so alt wie ich! Aber wir können beide nichts gegen diese hitzigen Gefühle füreinander tun. Ich hätte jedenfalls nie gedacht, dass die Flamme der Erotik bei einem Knaben Anfang 80 nochmals so hoch lodern kann.

CSN und CSN & Y waren stets eines der Aushängeschilder der Hippie-Ideologie, die immer wieder ein großes Revival erfährt. Woran glauben Sie liegt das?



Nash: Viele vor allem junge Leute sehnen sich in einer immer kälter und liebloser werdenden Ära wie der unseren nach den Idealen der Hippie-Ära zurück: Love & Peace, Zusammengehörigkeit, ein Dasein also, in der materielle Überlegungen eine total untergeordnete Rolle spielen. Inzwischen gibt es Kriege überall auf diesem Planeten, aber mal ehrlich: Der Gedanke an Liebe und Frieden ist doch ein wesentlich angenehmerer als der an Krieg, oder täusche ich mich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen