Groß und Klein freuen sich beim Marktsonntag in Dießen

Beim Marktsonntag präsentiert sich Dießen wieder von seiner besten Seite. Viele Flaneure auf der Mühlstraße sind die Belohnung für das Engagement.

Die über Nacht aufgezogenen Wolken waren verschwunden und die Sonne schien, als Bürgermeisterin Sandra Perzul sowie Michael Franke, der Vorsitzende des Gewerbeverbands, pünktlich und trocken um 11 Uhr den Dießener Marktsonntag mit launigen Worten freigegeben haben. Bereits zum 22. Mal öffnete die beliebte verkaufsoffene Veranstaltung ihre Pforten. In der Mühlstraße boten nicht weniger als 38 Stände bis um 17 Uhr alles, was das Herz begehrt: Fleisch, Käse, Wurst, Süßwaren, Bücher, Kleidung, Küchen, Antiquitäten und einiges mehr.

Jung wie Alt, Groß wie Klein genossen am Nachmittag zahlreiche Vergnügen und Vergnügungen: verwegene Flüge mit dem Air Emotion, abenteuerliche Bungee-Trampoline und sportliche Leistungsdemonstrationen jeglicher Art wie Schach mit den Leuten vom „Denkerhaus“. Und auch Live-Musik kam nicht zu kurz, dafür war nach alter Tradition die lässige „Oldie Blues Connection“ zuständig, sie lud zum einen oder anderen Tänzchen.

Die Wiesn in München ist keine Konkurrenz für den Marktsonntag in Dießen

Perzul und Franke wurden schmissig von der Kapelle des Musikvereins Dießen die kurze Strecke vom Maibaum zum „Diez“ eskortiert, dem Wahrzeichen des Orts. Dort freute sich die Bürgermeisterin im Dirndl bei ihrer launigen Ansprache: „Ihr kommt zu uns, obwohl erster Wiesn-Sonntag ist – keiner von euch wird diese Entscheidung bereuen.“ Und Franke fügte optimistisch hinzu: „Wir werden einen wunderbaren Tag haben, alle Anzeichen sprechen dafür.“

Das Kinder-Bungee am Untermüllerplatz war einer der Anziehungspunkte beim Marktsonntag in Dießen. Foto: Thorsten Jordan

Tatsächlich blickte man in der Mühlstraße am Sonntag ausschließlich in fröhliche Gesichter – Bratwurst in der einen, eine Maß Frischgezapftes oder Limo mit Strohhalm in der Flasche in der anderen Hand. Die Kids begaben sich derweil auf „Schnitzeljagd“, sammelten in den offenen Geschäften nach Holzteilchen, um aus denen einen Traktor zu basteln. Jeder zusammengesetzte Mini-Trecker nahm an einer Verlosung teil, der Gewerbeverband plus Sponsoren hatten dafür Preise im Wert von 600 Euro gestiftet.

Am späten Nachmittag freuten sich die Standbetreiber und Gastronomen über ordentliche Umsätze. Die Besucher bewegten sich währenddessen wohlgemut nach Hause. "Schee war’s, gerne nächstes Jahr wieder", so die einhellige Meinung.

