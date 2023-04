Dießen

Großes Kino in Dießen: Elisabeth Günther und Fabian Dirr über ihre Rollen im Kinofilm "Tár"

Heiterer Talk auf der grünen Couch im Dießener Craft-Bäu mit (von links) Moderator Claus Lehmann, Fabian Dirr und der Schauspielerin Elisabeth Günther, direkt im Anschluss an den in der Kinowelt Ammersee gezeigten Film "Tár".

Plus Erst ins Kino, dann zum Talk auf der grünen Couch im Dießener Craft-Bräu. Was eine für sechs "Oscars" nominierte Hollywood-Produktion mit der Marktgemeinde zu tun hat.

Lina Winkler, die Programm-Chefin des Dießener Lichtspielhauses Kinowelt, hat Tränen der Rührung in den Augen, als sie ihre Gäste zu einer besonderen Veranstaltung einlädt: "Es ist wunderbar, diesen Saal dermaßen gefüllt zu sehen, was immer öfter der Fall ist in der letzten Zeit." Die Ammersee-Cineasten-Gemeinde ist wieder hungrig auf Filmeschauen in der Menge, nachdem das kulturfeindliche Coronavirus endgültig die Segel gestrichen zu haben scheint.

"Tár" nennt sich so knapp wie mysteriös der für sechs Oscars nominierten Hollywood-Produktion. Völlig zu Recht, denn es handelt sich bei dem Drei-Stunden-Monster um ein intellektuelles wie dramaturgisches Spektakel, das seine ganze Spieldauer über höchste Konzentration beim Zuschauer einfordert. "Das hier ist keine trockene Klassik-Dokumentation, sondern Blockbuster-Feeling pur, das Geist wie Gemüt gleichermaßen in höchstem Maße befriedigt", schwärmt Winkler. "Wirklich schade, das dieser Ausnahme-Streifen nicht als Krönung mit einem Oscar honoriert wurde."

