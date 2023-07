Großes Tennis auf grünem Fußball-Rasen beim MTV Dießen

Zum vierten Mal treten beim Fußballtennis-Turnier des MTV Dießen Spieler von der B-Jugend bis zu den Alten Herren gegeneinander an. Spielertrainer Philipp Ropers hat dabei die Nase ganz vorn.

Mit vielen Teilnehmern, tollen Ballwechseln und spannenden Duellen war das vierte Fußballtennis-Turnier der Herren des MTV Dießen am Samstag ein erfolgreicher erster Teil der diesjährigen Turnierreihe im Ammersee-Stadion.

In Einzel und Doppel traten insgesamt 30 Teilnehmende an. Dabei waren Spieler von der B-Jugend bis zu den Alten Herren und nicht nur aus Dießen, sondern auch aus München, Oberweikertshofen und Raisting

Zuerst stand das Einzelturnier auf dem Programm. Dort wurden in zwei Fünfer-Gruppen und anschließenden Halbfinals die Finalisten ermittelt. Aber auch alle anderen Platzierungen wurden komplett ausgespielt. Zum Einzelsieger kürte sich nach vielen hochklassigen Spielen MTV-Spielertrainer Philipp Ropers im Finale gegen Paul Auerbach. Komplettiert wurde das Podest von Moritz Fichtl.

Anschließend wurde im Doppelturnier mit demselben Modus gespielt. Auch hier erreichten Ropers und Auerbach das Endspiel, diesmal als Duo. Hier konnten sie sich gegen Sascha König und Moritz Loh durchsetzen und in die Fußstapfen der letztjährigen Doppelsieger Yannik Friedrich und Ludwig Schranner treten. Mit Ropers, der sich wie 2021 beide Titel sicherte, gibt es damit nach Friedrich 2022 im dritten Jahr in Folge einen Double-Sieger.

„Organisation, Verpflegung, Teilnehmerfeld, Wetter, Stimmung – alles hat gepasst und wir sind rundherum zufrieden mit unserer Veranstaltung“, sagte Turnierleiter Toni Wolf.

Ropers will nun mit seinem Team am Samstag, 15. Juli, das erste Triple in der Dießener Turniergeschichte perfekt machen. Dann steht im Rahmen des Ammersee-Cups ab 17 Uhr die achte Auflage der Marktmeisterschaft im Elfmeterschießen an. (AZ)