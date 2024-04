Gründungsberaterinnen im ehemaligen Tee-Laden in Dießen

Im ehemaligen Tee-Segler in Dießen ist wieder Leben eingekehrt. Maren Jopen und Katharina Schulz haben dort ein Büro zur Gründungsberatung für Frauen eingerichtet.

„Gründen statt Grüner Tee“ – mit diesem Slogan könnte man die Transformation vom Dießener Fachgeschäft „Tee-Segler“ in die Gründungsberatung für Frauen „Jopenau I Dein Ort zum Gründen“ beschreiben. Die Gründungs-Mentorinnen Maren Jopen und Katharina Schulz haben in den ehemaligen Ladenräumen in der Bahnhofstraße ihr Büro eröffnet.

Was zeichnet „Jopenau“ besonders aus? „Frauen gründen anders als Männer“, meinen Jopen und Schulz übereinstimmend. „Sie sind oftmals risikoaverser und fragen sich ‚Ist meine Idee gut?‘ oder ‚Wie soll ich das schaffen?‘. Das Hauptmotiv unserer Klientinnen ist nicht der Wunsch, sich Reichtum aufzubauen“, ist Schulz überzeugt, „sondern ein Dasein in Selbstbestimmtheit, Flexibilität, Gestaltungsfreiheit und finanzieller Unabhängigkeit zu leben.“

Selbstständig kann man auch in Teilzeit sein, sagen die Gründungsberaterinnen

Selbstständigkeit müsse nicht heißen: „selbst & ständig“. "Wir sind beide überzeugte Teilzeit-Unternehmerinnen, also das beste Beispiel für unsere Analyse, da wir beide jeweils zwei Söhne haben." Dabei haben sie schon viele Kundinnen mit ganz unterschiedlichen Geschäftsideen begleitet: Coaching, Marketing-Beratung, nachhaltiges Geschenkpapier, Wohnaccessoires, Entwicklung von Apps.

Jopen war sieben Jahre zusammen mit ihrem Vater in Gefängnissen tätig. Gemeinsam haben sie das Sozialunternehmen „Leonhard | Unternehmertum für Gefangene“ aufgebaut, das Strafgefangene zu Unternehmern qualifiziert. Jopenau ist die dritte Gründung von Maren Jopen.

Katharina Schulz wechselte vom großen Konzern zum eigenen Start-Up

Katharina Schulz hat ihre Karriere in einem großen Konzern gestartet und ist dann in die Start-up-Welt gewechselt. „Der Konzern war schon sehr bequem“, berichtet sie. „Aber irgendwann wurde mir das zu langweilig und ich hatte Lust mal selbst die Ärmel hochzukrempeln und in Machen zu kommen.“

Vor einem Jahr beschlossen die beiden, zusammenzuarbeiten. „Wir trafen uns in einem Bauwagen am Ammersee, besprachen unsere gemeinsame Vision machten einen Vertrag, fanden die Räumlichkeiten und es ging los", so Jopen.

Wie läuft die Ausbildung nun konkret ab? „Wir begleiten Frauen im Rahmen eines 20-wöchigen Online-Coaching-Programms in die Selbstständigkeit“, gibt Katharina Schulz die Richtung vor. „Egal, ob sie bereits mit einer Geschäftsidee liebäugeln oder noch keine Idee haben: wir unterstützen sie, eine tragfähige Geschäftsidee zu entwickeln, die zur Gründerin und ihrem Leben passt, oder eine bestehende Idee weiterzuentwickeln.

Bei der Gründungsberatung geht es nicht nur um eine Geschäftsidee, sondern auch um praktische Dinge

Zusätzlich erhalten die Frauen Wissen zu Gründungsthemen wie Unternehmensformen, Steuern, Buchhaltung, Gründungszuschuss und vieles mehr. "Wir helfen den Frauen, sich mit uns und einer Community gleich gesinnter Frauen zu einer selbstbewussten Gründerin zu entwickeln. Und schließlich: Wir unterstützen die Frauen, in die Sichtbarkeit zu gehen und erste Kunden und Kundinnen zu gewinnen“, sagen die beiden.

Sie arbeiten nicht nur in Dießen, sondern wohnen auch dort. „Wir können uns auch nicht mehr vorstellen wegzuziehen. Und: Wir arbeiten seit sechs Monaten zusammen und hatten beide den Wunsch nach einem gemeinsamen Büro.“ „An den Laden sind wir durch Zufall gekommen“, erinnert sich Jopen. "Wir haben die alten Tee-Regale übernommen. Nur einen neuen Boden haben wir verlegen lassen. Der gemütliche Charme des Vorgängers sollte weitgehend erhalten bleiben.“