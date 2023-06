Grundschulkinder aus Dießen begeistern mit einem Straßenkonzert

Am Aktionstag "Musik in Bayern" beteiligt sich auch die Klasse 4a der Carl-Orff-Schule in Dießen. Auf dem Untermüllerplatz gibt es großen Applaus für die Gesangsdarbietungen.

Am Aktionstag "Musik in Bayern", der in über 1000 Orten Bayerns unter dem Motto "ZusammenSingen" stattfand, nahm auch die Carl-Orff-Schule in Dießen teil.

Studienrätin Barbara Kling und die Klasse 4a der Carl-Orff-Grundschule organisierten ein Straßenkonzert am Untermüllerplatz in Dießen. Die Kinder sangen begeistert und ernteten viel Applaus von den Passanten. Sie präsentierten dabei unter anderem das Lied "Dein Lachen macht mich glücklich", das Mottolied des Aktionstags.

Musik ist ein integraler Bestandteil der Bildung

"Das Straßenkonzert der Klasse 4a der Carl-Orff-Grundschule am Untermüllerplatz in Dießen war ein voller Erfolg und ein toller Auftakt in die Musikwoche", zeigte sich Barbara Kling begeistert. "Es ist wunderbar zu sehen, wie unsere Schülerinnen und Schüler mit Leidenschaft singen und musizieren. Musik ist ein integraler Bestandteil der Bildung und spielt eine bedeutende Rolle in der persönlichen Entwicklung der Kinder, betonte Schulleiter Michael Kramer.

Die Carl-Orff-Grundschule mache sich nun bestärkt auf den Weg um das Profil "Musikbegeisterte Grundschule“ für das Schuljahr 2023/2024 zu erhalten, heißt es im Pressetext. (AZ)

