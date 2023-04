Dießen

vor 16 Min.

Handwerker aus Dießen erfindet Matte zur Überwachung von Akkus bei E-Autos

Plus Bei Unfällen beschädigte Akkus von E-Autos sind ein Risiko. Wilhelm Raster hat ein System entwickelt, das die Gefahr minimiert. Er erhält den Bundespreis.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Seit 35 Jahren repariert und lackiert Wilhelm Raster in seiner Werkstatt in Dießen Unfallschäden an Fahrzeugen. Er macht sich zudem Gedanken zu Arbeitsabläufen. Eine seiner Erfindungen hat der Automobilhersteller BMW als gelistetes Werkzeug für die Reparaturen aufgenommen. Dafür erhielt er im Jahr 2014 ebenso den "Bundespreis für hervorragende Innovatorische Leistungen für das Handwerk" wie heuer für seine neue Erfindung. Dabei geht es um die Überwachung von Akkus bei beschädigten E-Fahrzeugen. Drei Jahre hat der Dießener an seiner neuen Erfindung getüftelt, die in eine Stofftasche passt. Die benötigte Technik hat er in einem Reisekoffer verstaut. Die Ehrung erfolgte kürzlich im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München.

"Das Problem ist, dass man bei einem brennenden E-Auto nur die Zellblöcke der Akkus kühlen kann, bis keine Reaktion mehr stattfindet und man währenddessen nur hoffen kann, dass es keine Probleme gibt. Gerät das Fahrzeug bei mir auf dem Hof wegen eines zu heißen Akkus in Brand und greift das Feuer auf andere abgestellte Fahrzeuge über, wäre der Schaden groß", verweist Raster. Deswegen sei das Thema Überwachung so wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen